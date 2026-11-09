ROUNDUP/Aktien New York Schluss: Kurse erholen sich kräftig - Nvidia unter Druck

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Börsen haben zum Wochenauftakt deutlich zugelegt. Die Aktien legten am Montag auf breiter Front zu, angetrieben auch vom Ölpreisrückgang, nachdem US-Präsident Donald Trump neue großangelegte US-Angriffe im Iran als "höchst unwahrscheinlich" bezeichnet hatte. Der Preis für ein Fass der US-Sorte WTI rutschte daraufhin zeitweise auf das niedrigste Niveau seit Anfang September.

Der Dow Jones Industrial stieg um 2,15 Prozent auf 52.389,75 Punkte und machte einen Teil der jüngsten herben Verluste wett. Der marktbreite S&P 500 rückte um 2,35 Prozent vor auf 7.549,94 Punkte.

Die Papiere von Nvidia litten unter der Sorge vor einer Führungskrise beim Chip-Giganten. Um 4,3 Prozent ging es für die Aktien abwärts. Konzernchef Jensen Huang steht wegen einer Affäre mit einer Frau unter Druck, bei der es sich laut Medienberichten um eine chinesische Spionin gehandelt haben soll. China wies die Vorwürfe zurück.

Die Experten von Index-Radar sehen in einem möglichen Rücktritt Jensen Huangs ein erhebliches Risiko. Huang habe Nvidia geprägt wie kaum ein anderer Vorstandschef sein Unternehmen. Er gelte als eine der Schlüsselfiguren des KI-Booms.

Der technologielastige Nasdaq 100 stieg unbeirrt von dieser Affäre um 3,40 Prozent auf 27.907,63 Zähler und setzte damit die Erholung vom Freitag fort. Rückenwind gaben dem Nasdaq-Index vor allem die Aktien der Halbleiterbranche. Die Gewinne von Micron Technology , Applied Materials , Seagate Technology und AMD reichten von 6,3 bis zu 13,3 Prozent.

Strategen der Citigroup sind bei US-Aktien und dem globalen Technologiesektor dennoch erst einmal vorsichtiger geworden. Die Experten der US-Bank bleiben zwar konstruktiv gestimmt für KI-Werte. Für eine Rückkehr zum "Overweight"-Votum wollen sie aber erst einmal abwarten, bis Positionen bereinigt sind und die Stimmung sich stabilisiert. In der Zwischenzeit sehen sie Potenzial in europäischen Aktien außerhalb Großbritanniens.

Laut Marktanalyst Maximilian Wienke vom Broker E-Toro bleibt Anlegern vor den am Dienstag erwarteten Inflationsdaten aus den USA ohnehin kaum Zeit zum Durchatmen - auch im Hinblick auf eine mögliche US-Leitzinserhöhung im Dezember, die noch nicht vollständig eingepreist sei. "Diese Woche könnte sich entscheiden, ob der Markt nach der monatelangen Wahlunsicherheit noch Kraft für eine Jahresendrally hat", so der Experte./bek/mis