ROUNDUP: Angriffe und Manöver vor Ukraine-Verhandlungen in Abu Dhabi

MOSKAU/KIEW/BRÜSSEL (dpa-AFX) - Vor den ersten Verhandlungen über ein Kriegsende seit acht Monaten haben sich Russland und die Ukraine weiter massiv mit gegenseitigen Angriffen überzogen. Russland attackierte einmal mehr Energieinfrastruktur im Nachbarland. Im Gebiet Odessa starben bei einem Angriff Behördenangaben zufolge drei Menschen. Der staatliche Energieversorger Ukrenergo teilte mit, dass es in verschiedenen Regionen zu Stromabschaltungen komme - teils bis zu 16 Stunden täglich.

Die Ukraine wiederum setzte mit Drohnenangriffen im Leningrader Gebiet um die Millionenstadt St. Petersburg eine der größten russischen Ölraffinerien in Brand. In einem ebenfalls getroffenen Wohnhaus sei eine Frau getötet worden, teilte Gouverneur Alexander Drosdenko mit. Die Angaben der Kriegsparteien sind von unabhängiger Seite nicht unmittelbar überprüfbar.

Erstmals seit Februar wollen die Ukraine und Russland am Dienstag und am Mittwoch in Abu Dhabi wieder unter US-Vermittlung über Schritte hin zu einer möglichen Beendigung des Krieges verhandeln. Ein Durchbruch wird wie bei früheren Gesprächen nicht erwartet. Die Ukraine lehnt etwa die von Moskau geforderten Gebietsabtretungen im Donbass kategorisch ab.

Lawrow: Sicherheitsfragen stehen im Mittelpunkt

Vor allem gehe es in Abu Dhabi um Sicherheitsfragen für Russland, die Ukraine und die gesamte Region, sagte Außenminister Sergej Lawrow in Moskau. Russland begrüße, dass US-Präsident Donald Trump das Thema der kollektiven Sicherheit an erste Stelle gesetzt habe. Trump hatte ein großes Abkommen zur Beendigung des Konflikts unter Einbindung Europas angekündigt. Eine Bestätigung dafür gab es bisher von keiner Seite.

Russland hatte den Europäern vorgeworfen, bisher nicht einmal einen Vertreter für die Ukraine-Verhandlungen benannt zu haben. Kremlsprecher Dmitri Peskow betonte, dass die Gespräche wie bisher nur unter US-Vermittlung liefen und die EU in Abu Dhabi nicht am Tisch sitze.

Eine EU-Kommissionssprecherin sagte, dass die EU "an Treffen in Abu Dhabi teilnehmen wird, die Teil der laufenden Friedensbemühungen sind, und zwar gemeinsam mit anderen Partnern". Auch der Rat der Mitgliedsstaaten werde vertreten sein. Zum genauen Format könne sie aber keine weiteren Informationen geben.

Selenskyj spricht mit von der Leyen vor Verhandlungen

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj stimmte sich nach eigenen Angaben bei einem Telefonat mit EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen ab. "Wir tun alles, damit dieses trilaterale Format Ergebnisse bringt", sagte er. In der Vergangenheit hatten sich die Kriegsparteien etwa auf Gefangenenaustausche und andere humanitäre Aktionen geeinigt.

Selenskyj beklagte eine "derzeit sehr schwierige" Lage bei der Versorgung mit Strom, Wasser und Wärme. Demnach vereinbarten er und von der Leyen einen "speziellen Notfallmechanismus", durch den der Ukraine schnell finanzielle Mittel bereitgestellt werden könnten. Details nannte er nicht.

Ukraine-Manöver sorgt für Kritik

Derweil stößt ein von der "Koalition der Willigen" angesetztes Militärmanöver für die Unterstützung der Ukraine in Russland erwartungsgemäß auf scharfe Kritik. Die Übungen hätten einen "offensiven Charakter", sagte der Sekretär des nationalen Sicherheitsrates, Sergej Schoigu. Der Ex-Verteidigungsminister warf dem Westen vor, sich auf einen Krieg mit Russland vorzubereiten.

Rund 2.800 Soldaten aus elf Ländern, darunter auch aus Deutschland, nehmen am ersten Militärmanöver der "Koalition der Willigen" teil. Die Übung mit dem Namen "Koalicja 2026" (Koalition 2026) in Polen, im Luftraum über Rumänien und im westlichen Schwarzen Meer soll bis zum 22. November dauern. Unter Beteiligung der Bundeswehr soll getestet werden, wie nach dem Ende des Ukraine-Kriegs ein dauerhafter Frieden gesichert werden könnte./mau/DP/jha