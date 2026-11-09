Russland: Zwei Tote in Grenzgebiet nach ukrainischem Angriff

BELGOROD (dpa-AFX) - In der russischen Grenzregion Belgorod sind nach Behördenangaben zwei Menschen bei einem ukrainischen Drohnenangriff getötet worden. Eine Drohne habe ein Auto im Kreis Borissowka attackiert. Zwei Männer darin seien ums Leben gekommen, teilte der regionale Zivilschutzstab mit. Die Angaben lassen sich nicht unabhängig überprüfen.

Russland überzieht die Ukraine seit mehr als viereinhalb Jahren mit einem zerstörerischen Angriffskrieg. Die Ukraine wehrt sich zunehmend mit Drohnenangriffen auch im russischen Hinterland. Das Gebiet Belgorod ist eine der am stärksten vom Krieg in Mitleidenschaft gezogenen Regionen Russlands. Dennoch ist die Zahl ziviler Opfer und das Ausmaß der Zerstörung in der Ukraine deutlich größer als in Russland./ksr/DP/mis