SANDISK - Top vervollständigt

Bei der SanDisk-Aktie haben sich zuletzt zwei auffällige Weichenstellungen wiederholt: Jeweils mit einer Abwärtskurslücke wurden wichtige Unterstützungen gebrochen. Gemeint ist zunächst die 200-Tage-Linie (akt. bei 1.272 USD) und jüngst dann auch das Juli-Tief bei 998 USD. Die Bedeutung dieses Niveaus wurde zusätzlich durch ein Fibonacci-Retracement (1.010 USD) verstärkt. Wichtiger als das Fibonacci-Level ist aber die Tatsache, dass durch deren Bruch ein Verkaufssignal in Form einer Doppeltop-Formation entsteht (siehe Chart). Das Chartbild besitzt also durchaus Schlagseite und die SanDisk-Aktie muss in Zukunft zunächst kleinere Brötchen backen. Als nächste markante Unterstützungen rücken die Hochs bei 776/725 USD und danach der Kursbereich bei rund 600 USD in den Fokus. Hier hat der Chiptitel im ersten Quartal einige wichtige horizontale Marken etabliert. Für eine nachhaltige Verbesserung der angeschlagenen Chartlage müsste die SanDisk-Aktie zumindest die 1.000er-Marke zurückerobern und damit die beschriebene Topformation negieren. Ohne einen solchen Befreiungsschlag gilt statt dem gewohnten „buy the dips“ bis auf weiteres „sell the rallies“.

SANDISK (Daily)

Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart SANDISK

Quelle: LSEG, tradesignal²

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