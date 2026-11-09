SAP: Höhere Gewinne machen die Aktie weiter attraktiv

Was bewegt die Aktie?

JP Morgan erhöht das Kursziel für SAP deutlich: Statt 175 Euro stehen jetzt 275 Euro als Ziel. Gleichzeitig steigt die Einstufung von Neutral auf Overweight. Dabei verändert die Bank auch die zeitliche Grundlage ihrer Bewertung von 2027 auf 2028. Das höhere Ziel bezieht sich damit auf einen Zeitraum von etwa zwei Jahren; zum Zeitpunkt der Hochstufung entspricht es einem Aufwärtspotenzial von rund 29 Prozent.

Ein wesentlicher Grund für die positivere Einschätzung ist die veränderte Sicht auf künstliche Intelligenz (KI). Das KI-Risiko hatte zuvor zu den fallenden SAP-Kursen beigetragen. Jetzt könnte Unternehmens-KI das Wachstum der SAP-Produkte unterstützen. Entscheidend ist dabei die Verbindung der KI-Anwendungen mit den Daten der Kundenunternehmen, die im Produktivbetrieb die Qualität der Ergebnisse bestimmen.

Prototypen für KI-Agenten lassen sich bei SAP vergleichsweise einfach aufbauen. Für Kunden zählt anschließend, dass auch das gesamte Agentensystem möglichst einfach nutzbar ist. Wenn Unternehmen ihre Daten passend bereitstellen, kann die SAP Business Data Cloud die Datengrundlage für den Einsatz liefern. Führt diese Kombination zu einem größeren Nutzen der SAP-Produkte, könnten Kunden ihre Ausgaben bei SAP erhöhen.

Auch die Gewinnperspektive unterstützt die günstigere Einschätzung der Aktie. Für 2026 liegt die Erwartung bei 7,23 Euro Gewinn je Aktie, für 2027 bei über acht Euro und für 2028 bei fast zehn Euro. Bei unverändertem Aktienkurs würde das Kurs/Gewinn-Verhältnis mit diesen steigenden Gewinnen sinken. Aktuell liegt die Bewertung beim 26-Fachen des Gewinns und damit deutlich niedriger als vor dem früheren starken Kursrückgang bei ungefähr vergleichbarem Kursniveau.

Charttechnik

Die SAP-Aktie hat einen wichtigen Widerstandsbereich überwunden und anschließend von oben getestet. Nach den jüngsten Konsolidierungen bleibt ein weiterer Anstieg über 250 Euro ein mögliches Szenario. Eine konkrete Kursmarke für den zuvor überwundenen Widerstandsbereich lässt sich daraus offenlassen.

Martins Einschätzung

Die SAP-Aktie bietet auch auf dem aktuellen Niveau Einstiegschancen. Ein Kurs/Gewinn-Verhältnis von 26 erscheint angesichts der erwarteten Gewinnsteigerungen angemessen. Zusätzliche Chancen entstehen, wenn die Verbindung von Unternehmensdaten und KI tatsächlich höhere Kundenausgaben ermöglicht.