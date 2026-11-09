SAP: KI-Wende – AMD bei 600 Dollar, Nvidia mit Spionageprüfung

Willkommen zu deinem täglichen Markt-Update mit Martin Goersch. Heute sind unter anderem diese Themen geplant:

SAP: Wird KI zum entscheidenden Vorteil?

JPMorgan sieht SAP plötzlich mit ganz anderen Augen. Warum könnte ausgerechnet die rasante Entwicklung künstlicher Intelligenz etablierten Softwarekonzernen neue Chancen eröffnen? Wir schauen uns an, was hinter dem Stimmungswechsel steckt und ob die Aktie vor einer nachhaltigen Neubewertung steht.

AMD: Wie viel KI-Wachstum ist möglich?

Oppenheimer sorgt mit einer bemerkenswert optimistischen Einschätzung für Aufmerksamkeit. Was trauen die Analysten dem Chipentwickler in den kommenden Jahren zu? Im Fokus stehen das Rechenzentrumsgeschäft, die Nachfrage großer Cloud-Anbieter und die Frage, ob AMD die hohen Erwartungen erfüllen kann.

Nvidia: Neue Fragen rund um Jensen Huang

Berichte über eine mutmaßliche ausländische Geheimdienstoperation und eine unabhängige Untersuchung sorgen für Unsicherheit rund um den Nvidia-Chef. Was ist bislang bekannt, welche Fragen sind noch offen und welche Bedeutung könnte die Entwicklung für Nvidias China-Geschäft und die Aktie haben?