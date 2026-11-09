Was bewegt die Aktie?

SpaceX wächst kräftig: Der Quartalsumsatz stieg um mehr als 160 Prozent auf 14,6 Milliarden Dollar. Zugleich erzielte das Unternehmen einen Nettogewinn von 4,4 Milliarden Dollar. Damit verbindet SpaceX einen starken Umsatzanstieg mit einem hohen Gewinn. Diese Geschäftsentwicklung macht die Aktie trotz der jüngsten deutlichen Kursschwankungen interessant und bildet einen wesentlichen Teil ihrer positiven Bewertung.

Die Ausbaupläne reichen über Raketenstarts und Satellitensysteme hinaus. Gemeinsam mit Tesla plant SpaceX bis 2032 eine Halbleiterproduktion von rund einer Million Wafern pro Monat. Wafer sind die Scheiben, auf denen Chips entstehen. Die angestrebte Kapazität wäre mit der großer etablierter Chiphersteller vergleichbar. Die Massenproduktion soll bereits 2028 beginnen; für 2027 sind zudem mindestens 13 Gigawatt Rechenzentrumskapazität angekündigt.

Gerade beim Ausbau der Rechenzentren bestehen politische Risiken. Die Demokraten wollen das Wachstum der Rechenzentren bremsen und könnten einzelne Projekte ablehnen. Wenn entsprechende Beschränkungen kommen, könnten sie die Umsetzung der angekündigten Ausbaupläne erschweren. Die Größenordnung der Vorhaben und der frühe Beginn der geplanten Massenproduktion machen die Einhaltung der Zeitpläne deshalb zu einem wichtigen Punkt für die weitere Beurteilung.

Auch Alphabets Beteiligung verdeutlicht die Dimension von Spacex: Ihr Wert beträgt rund 84 Milliarden Dollar. Zum Vergleich: Alphabet plant eine Investition von rund 550 Millionen Dollar in Qualcomm. Der bestehende SpaceX-Anteil hat damit einen erheblich größeren Umfang als die geplante Qualcomm-Investition. Für die SpaceX-Aktie stehen neben dieser großen Beteiligung vor allem das starke operative Wachstum und die Unsicherheit über die Umsetzung der Ausbaupläne im Mittelpunkt.

Charttechnik

Am Freitag gewann die Spacex-Aktie 8,6 Prozent. Zuvor war der Kurs über mehrere Tage deutlich gefallen. Ein erneuter Rückgang in den Bereich um 100 Dollar wäre für einen möglichen Positionsaufbau interessant.

Martins Einschätzung

Das starke Umsatzwachstum und der Nettogewinn machen Spacex attraktiv. Die politischen Risiken beim Rechenzentrums-Ausbau und die ehrgeizigen Zeitpläne sprechen zugleich für Zurückhaltung beim Einstieg auf dem aktuellen Niveau. Wenn die Aktie auf etwa 100 Dollar fällt, bietet sich ein attraktiverer Bereich für den Aufbau einer Position.