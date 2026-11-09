Spanien und Niederlande werben für ihre Kandidaten für EZB-Chefposten

Brüssel/Berlin, 09. ⁠Nov (Reuters) - Vor Beratungen im Kreis der Eurogruppe haben Spanien und die Niederlande für ihre jeweiligen Kandidaten zur Nachfolge von EZB-Chefin Christine Lagarde geworben. Klaas Knot verfüge als ehemaliger niederländischer Zentralbankchef und Krisenmanager über eine "exzellente" Erfolgsbilanz, sagte der niederländische Finanzminister Eelco Heinen am Montag in Brüssel. Die Länder ‌sollten den Wettbewerb um die EZB-Spitzenposition nicht als Auseinandersetzung zwischen nord- und südeuropäischen Staaten betrachten. Der spanische Wirtschaftsminister Carlos Cuerpo äußerte sich unterdessen optimistisch, dass der von Madrid ⁠nominierte Kandidat ⁠Pablo Hernandez de Cos das Rennen machen werde.

Er verfüge über eigene Vorzüge – etwa dreißig Jahre Erfahrung im Zentralbankwesen - sowie die Fähigkeit, einen Konsens zu finden. Er habe zudem an der Spitze der spanischen Zentralbank Führungskompetenz bewiesen, sagte Cuerpo vor Journalisten. De Cos ist derzeit Generaldirektor der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich (BIZ) in Basel.

EZB-Präsidentin Lagarde hat angekündigt, im Februar ‌und damit acht Monate vor dem regulären Ende ihrer ‌Amtszeit zurückzutreten. Ihr Nachfolger wird von den EU-Ländern auf Grundlage einer Empfehlung der Euro-Staaten ernannt.

"KÖNNTE ZEIT FÜR EINEN SPANIER SEIN"

Die Finanzminister der Euro-Staaten wollen die Nominierungen bei ihrem Treffen in Brüssel ⁠sichten. Laut Chefökonom Alexander Krüger von der Bank Bethmann HAL könnte de Cos das Rennen ‌machen: "Niederländer, Franzosen und Italiener gab es an der ⁠EZB-Spitze schon, jetzt könnte es Zeit für einen Spanier sein." Für Sorgen um den Fortbestand eines preisstabilen Kurses gebe es keine Basis. Bislang habe die EZB bei jedem Führungswechsel einen pragmatischen Umgang mit dem Preismandat gezeigt. "Nach dem Führungswechsel wird ‌geldpolitische Normalität rasch das Geschehen bestimmen auch ⁠an den Finanzmärkten", so die Einschätzung des ⁠Experten.

Lagardes Rückzug bietet den europäischen Staats- und Regierungschefs die Möglichkeit, noch vor der Wahl in Frankreich im Frühjahr die Nachfolge an der EZB-Spitze zu regeln. Zudem eröffnet ihr vorzeitiger Abgang die Option für eine Paketlösung, die auch nächstes Jahr frei werdende Führungsposten umfasst - so die Nachfolge der deutschen EZB-Direktorin Isabel Schnabel, die bereits Anfang Januar zum Internationalen Währungsfonds wechselt. 2027 wird auch die Stelle des Chefvolkswirts frei, sodass eine Gesamtlösung naheliegt. Die Amtszeit des Iren Philip Lane als EZB-Chefvolkswirt endet am 31. Mai.

(Bericht ⁠von Inti Landauro, Bart Meijer, geschrieben von Reinhard Becker, redigiert von Kerstin Dörr. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)