SPD-Präsidium stellt sich hinter Aigner als Bundespräsidentin

Reuters · Uhr
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Berlin, ⁠09. Nov (Reuters) - Die SPD-Spitze hat sich hinter die CSU-Politikerin Ilse Aigner als Kandidatin für die Nachfolge ‌von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier gestellt. "Es ist gut, dass es bei der ⁠Nominierung ⁠nun Klarheit gibt", verlautete aus Kreisen des SPD-Präsidiums am Montag. "Sie ist eine erfahrene, bodenständige Politikerin und bringt die wichtige Fähigkeit ‌mit, Menschen über parteiliche ‌und gesellschaftliche Grenzen hinweg zusammenzuführen."

Die CDU mit Kanzler und Parteichef Friedrich ⁠Merz hatte sich am Sonntag hinter ‌den CSU-Vorschlag ⁠gestellt, die bayrische Landtagspräsidentin für die Steinmeier-Nachfolge zu nominieren. Die SPD hatte bereits vorher Unterstützung ‌für Aigner ⁠signalisiert. Union und ⁠SPD haben in der Bundesversammlung eine ausreichende Mehrheit, um Aigner als erste Frau zum Staatsoberhaupt zu küren.

(Bericht von: Markus Wacket; redigiert von Christian Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich an ⁠unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)

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