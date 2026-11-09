Studie: Deutsche Unternehmen setzen immer seltener auf neue Ideen

Berlin, ⁠09. Nov (Reuters) - Die Deutsche Industrie- und Handelskammer (DIHK) warnt vor einer rapide schwindenden Innovationskraft der Unternehmen. In einer am Montag in Berlin veröffentlichten Umfrage ‌des Verbands unter mehr als 2300 Betrieben wurden die Aktivitäten zur Erneuerung des Geschäfts drastisch ⁠zurückgefahren und ⁠liegen erstmals seit Beginn der Erhebung 2008 im negativen Bereich. Der Saldo aus Unternehmen, die ihre entsprechenden Aktivitäten ausweiten beziehungsweise verringern, rutschte auf minus sieben Punkte ab. Das ‌sind 30 Punkte weniger als ‌im Jahr 2023. Noch zurückhaltender sind kleine und mittlere Firmen. Hier liegt der Saldo bei minus ⁠zehn Zählern. Als Gründe nannten Unternehmen vor allem ‌regulatorische und bürokratische Hürden.

DIHK-Hauptgeschäftsführerin ⁠Helena Melnikov sagte, Unternehmen bräuchten mehr Freiräume für neue Ideen. Bestehende Normen, Standards und Zertifizierungen schränkten diese ein. Die Rahmenbedingungen ‌für Forschung und ⁠Entwicklung bekommen von den ⁠Unternehmen nur noch die Schulnote 3,5. Das ist ein Tick weniger als 2023. Im Jahr 2017 wurde aber noch eine Note von 2,6 vergeben. Melnikov betonte, es brauche eine technologieoffene, planbare und bürokratiearme Forschungsförderung.

(Bericht von Christian Krämer, redigiert von Ralf Banser. Bei ⁠Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)