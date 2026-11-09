Studie: Firmen sind auf Siegeszug von KI-Agenten unvorbereitet

Frankfurt, 09. ⁠Nov (Reuters) - Die Verbreitung autonomer KI-Agenten wird sich einer Studie zufolge in den kommenden Monaten weltweit beschleunigen. Der Anteil der Unternehmen, die diese Technologie einsetzen, werde sich 2027 auf 71 Prozent nahezu verdoppeln, ergab eine am Montag veröffentlichte Erhebung ‌der Beratungsfirma Gartner. Dabei berichteten lediglich 14 Prozent der rund 2000 befragten IT-Entscheider von signifikanten positiven Effekten auf die Firmenbilanzen. "Künstliche Intelligenz (KI) wird die Weltwirtschaft ⁠grundlegend verändern", ⁠sagte Gartner-Analyst Daniel Sanchez-Reina in einem Interview mit der Nachrichtenagentur Reuters. Niemand wolle diesen Zug verpassen. Denn in einigen Jahren werde sich der wirtschaftliche Nutzen zeigen.

Bis dahin hätten die verantwortlichen Manager aber noch einige Hausaufgaben zu machen, betonte Sanchez-Reina. Gerade einmal 21 Prozent der Unternehmen hätten bereits Regeln ‌für die Überwachung und Steuerung selbstständig agierender KI-Modelle ‌aufgestellt. 57 Prozent wollten dies im kommenden Jahr nachholen. Ein verbindliches Rahmenwerk sei dringend notwendig, um eine Explosion der IT-Kosten zu verhindern.

Dazu gehöre auch, KI-Anwendungen kontinuierlich ⁠auf ihren Nutzen zu überprüfen und bei Bedarf auszusortieren, betonte der Gartner-Experte. Denn ‌anders als bei traditioneller Software könne ⁠die Qualität der Ergebnisse durch veränderte Rahmenbedingungen leiden. Er gehe davon aus, dass in den kommenden Jahren die Zahl überflüssiger Anwendungen, sogenannter "Zombie-KI", rasant steigen werde.

Die Kontrolle der Kosten für die KI-Nutzung gewinne durch ‌den erwarteten Anstieg der IT-Ausgaben insgesamt ⁠zusätzliche Bedeutung, hieß es in der ⁠Studie weiter. Mehr als die Hälfte der Unternehmen rechne mit einer Ausweitung der Budgets, unter anderem für die Einstellung weiterer Fachkräfte in den Bereichen Datenanalyse (58 Prozent) und Cybersicherheit (55 Prozent). Gleichzeitig gebe es bei etwa drei Vierteln der Unternehmen keine klaren Vorgaben, wer die Kosten für KI-Agenten trage, die nicht zentral, sondern in den jeweiligen Fachabteilungen entwickelt würden. Deren Anteil liege bislang bei 15 Prozent, dürfte in den kommenden Jahren jedoch deutlich ⁠zunehmen.

(Bericht von Hakan Ersen, redigiert von Philipp Krach. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte)