Trading-Chance ASML: Kauf-Chance bei…

Vergleicht man die Unternehmenszahlen zwischen amerikanischen und europäischen Unternehmen, so liegen dazwischen typischerweise Welten. Doch vereinzelt haben auch wir auf unserem Kontinent absolute Giganten, die börsengelistet sind. Und einer davon ist ganz sicher das niederländische Unternehmen ASML Holding! Die Verschuldungsquote ist mit drei Prozent geradezu mikrig. Der Gewinn wurde von 8,48 Euro in 2020 auf nunmehr 34 Euro je Anteilsschein gesteigert. Bis 2029 will man das Ergebnis pro Aktie auf fast 94 Euro katapultieren. Ein sensationeller Wert, so es gelingt, ihn zu erreichen. Und was die Netto-Marge angeht, so ist man ein absoluter Gigant: 34 Prozent! In den nächsten drei Jahren soll die Marge sogar auf satte 44 Prozent verbessert werden.

Good to know about: ASML Holding

Die ASML Holding ist das technologische Rückgrat der modernen Halbleiterindustrie und gilt als das wertvollste Technologieunternehmen Europas. Das niederländische Unternehmen entwickelt und produziert hochentwickelte Lithographiesysteme, die wie gigantische, hochpräzise Fotokopierer funktionieren. Diese Maschinen nutzen Licht, um mikroskopisch kleine Schaltkreismuster auf Siliziumscheiben, sogenannte Wafer, zu projizieren. Ohne diese Technologie wäre die Herstellung moderner Mikrochips, wie sie in Smartphones, Rechenzentren, Autos und Systemen der künstlichen Intelligenz stecken, schlichtweg unmöglich. Das Unternehmen bedient damit den weltweiten Halbleitermarkt und beliefert ausschließlich die führenden Chiphersteller in Taiwan, Südkorea, den USA und China.

Investoren und Partner profitieren in erster Linie von einem technologischen Monopol, das in der globalen Wirtschaft seinesgleichen sucht. Im Bereich der sogenannten Extrem-Ultraviolett-Lithographie, die für die Produktion der allerneuesten und kleinsten Chipgenerationen zwingend erforderlich ist, hat der Branchenprimus einen Marktanteil von einhundert Prozent. Internationale Konkurrenten wie die japanischen Giganten Nikon und Canon existieren zwar im Segment der älteren Deep-Ultraviolett-Technologie, spielen jedoch bei den hochentwickelten Schlüsseltechnologien für die KI-Revolution keine Rolle mehr. Diese einzigartige Marktpositionierung verleiht dem Konzern eine enorme Preismacht, da Kunden keine echten Ausweichmöglichkeiten haben und bereit sind, dreistellige Millionenbeträge für ein einzelnes System zu zahlen.

Die größten Chancen des Lithographie-Spezialisten liegen im ungebrochenen, globalen Hunger nach Rechenleistung. Der anhaltende Boom der künstlichen Intelligenz, das Voranschreiten des autonomen Fahrens und die zunehmende Digitalisierung aller Lebensbereiche erfordern immer leistungsfähigere und energieeffizientere Chips. Zudem führt das Bestreben vieler Nationen, durch den Bau eigener Halbleiterfabriken in Europa und den USA technologische Souveränität zu erlangen, zu einer künstlich angekurbelten Nachfrage nach den Maschinen aus den Niederlanden.

Gleichzeitig ist das Geschäftsmodell jedoch erheblichen Risiken ausgesetzt. Die extreme Konzentration des Kundenstamms auf eine Handvoll Halbleitergiganten führt zu einer hohen Abhängigkeit von deren Investitionszyklen. Ein noch gewichtigerer Risikofaktor ist die Geopolitik. Da Halbleiter als strategisch kritische Infrastruktur eingestuft werden, gerät der Maschinenbauer regelmäßig in das Kreuzfeuer des Handelskonflikts zwischen den USA und China. Strengere Exportbeschränkungen, die den Verkauf hochmoderner Systeme in den chinesischen Markt untersagen, beschränken das Umsatzpotenzial in einer der wichtigsten Wachstumsregionen der Welt spürbar. Zudem birgt die immense technologische Komplexität der nächsten Maschinengenerationen das Risiko von Verzögerungen in der Forschung und Entwicklung.

Der Chart in der Analyse

Nach einer jahrelangen Aufwärtsbewegung und einem lokalen Hoch bei 1741 Euro korrigierte die Aktie jüngst. Dabei steuert der Kurs nun von oben auf die Oberkante des ehemaligen Trendkanals bei zirka 1200 Euro zu. In dieser Region bietet sich ein Long-Einstieg für kurz- und langfristige Engagements an. Eine sinnvolle Absicherung kann unterhalb von 1000 Euro via Stop-Loss erfolgen. Dreht die Aktie in bzw. an dem genannten Bereich, so ist es unseres Erachtens nur eine Frage der Zeit, wann ein Etappenziel bei 2000 Euro angesteuert wird.

Quelle: www.tradingview.com

Fazit

Eine der mit Abstand besten europäischen Aktien, die sich mit ihren herausragenden Kennzahlen hinter keinem US-Wert verstecken muss bietet potenziell im Dunstkreis des aktuellen Kursgeschehens eine Einstiegs-Chance Long. Hierfür haben wir ein passendes Produkt ausgesucht, das wir Ihnen nachfolgend vorstellen möchten.

Open end Turbo Bull Optionsschein auf ASML Holding

Für die heutige Trading-Gelegenheit haben wir für Sie einen Open end Turbo Bull Optionsschein des Emittenten UniCredit ausgewählt. Das Produkt hat seinen Basispreis und die K.O.-Schwelle gleichauf bei 783,96 Euro. Bei einem aktuellen Kurs von 1280 Euro entspricht das einem Hebel von 2,6. Um möglichst wenig Kapital zu binden und gleichzeitig die maximal mögliche Hebelwirkung zu erzielen, wählen wir die Produkte stets so aus, dass gilt: Einsatz gleich Risiko. Die WKN lautet UG99YD.

Wichtige Chartmarken

Widerstände: 1741 Euro

Unterstützungen: 1200 Euro

Open end Turbo Bull Optionsschein auf ASML Holding

Basiswert ASML Holding WKN UG99YD ISIN DE000UG99YD6 Basispreis 783,96 USD K.O.-Schwelle 783,96 USD Typ Turbo Optionsschein Laufzeit open end (endlos) Emittent UniCredit Hebel 2,6 Stop-Loss Hebelzertifikat 0,20 Euro

Risikowarnung gemäß der BaFin-Allgemeinverfügung vom 15. Oktober 2025: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Die bisherigen Trades der „Trading-Chance“ für Sie in einer Watchlist:

Sie können mit einem Klick auf alle bisherigen Trading-Chancen zugreifen und sich ansehen, wie die dort vorgestellten Zertifikate und Optionsscheine gelaufen sind. Klicken Sie einfach auf den folgenden Button, das ist der Link zu unserer Trading-Chance Watchlist. Wenn Sie die zu den Produkten gehörigen Artikel lesen möchten, klicken Sie bitte einfach auf das „Sprechblasen“-Icon direkt rechts neben der Produktbezeichnung.

Denken Sie dabei aber daran, dass hier Gewinnmitnahmen, nachgezogene Stop Loss, mit Gewinn ausgelaufene Inline-Optionsscheine und ausgestoppte Positionen nicht eigens gekennzeichnet sind, hier finden Sie die Performance der Derivate ohne diese „Feinsteuerung“ seit dem Tag der Vorstellung.

* Disclaimer: Die Trading-Chance ist ein Service der onvista media GmbH in Kooperation mit dem Dienstleister RealMoneyTrader. Für die Produktauswahl und den Inhalt des Artikels ist allein der genannte Dienstleister verantwortlich. Der Dienstleister versichert, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden. Wir weisen Sie darauf hin, dass die onvista media GmbH aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation mit angezeigten Emittenten von Zertifikaten eingegangen ist. Weiterhin empfehlen wir Interessenten vor einem möglichen Investment in die in diesem Artikel genannten Finanzinstrumente den jeweils relevanten und rechtlich ausschließlich maßgeblichen Wertpapierprospekt (Basisprospekt, die dazugehörigen Endgültigen Bedingungen sowie etwaige Nachträge dazu) auf der Seite des jeweiligen Emittenten oder Ihrer depotführenden Stelle oder Handelspartner zu lesen, um sich möglichst umfassend zu informieren. Insbesondere gilt dies für die Risiken eines möglichen Investments in die genannten Wertpapiere. Die Darstellung und der Service sind eine Werbemitteilung und erfüllen nicht die Voraussetzungen an einen unabhängigen Research bzw. eine Anlageempfehlung.