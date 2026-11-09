Trump versucht Zweifel an rechtmäßigem Wahlsieg der Demokraten zu schüren

WASHINGTON (dpa-AFX) - Knapp eine Woche nach der Niederlage bei den Midterms hat US-Präsident Donald Trump das Ergebnis angezweifelt. "Glaubt wirklich jemand, dass diese "Wahl" fair verlaufen ist", schrieb er auf seiner Plattform Truth Social. Trump stellte die Frage, wie es möglich sei, dass die Umfragen so daneben gelegen hätten. Zudem deutete er einen negativen Einfluss von Wahlmaschinen auf die Wahl an.

Belege für seine Vorwürfe lieferte Trump nicht. Angesichts Trumps schwacher Zustimmungswerte hatten Experten eine Niederlage der Republikaner vorausgesagt. Noch in der Wahlnacht hatte Trump angekündigt, das Wahlergebnis akzeptieren zu wollen. Zudem gratulierte er den Demokraten zu ihrem Erfolg./jcf/DP/mis