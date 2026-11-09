Trump: Vorschlag für Kampfsportboss als mein Sprecher war ein Scherz

West Palm ⁠Beach, 09. Nov - US-Präsident Donald Trump hat seine eigenen Andeutungen über eine Ernennung des Kampfsportunternehmers Dana White zum nächsten Sprecher des Weißen Hauses als Witz abgetan. "Ich sage Ihnen, ich habe nur Spaß gemacht", ‌sagte Trump am Sonntag (US-Ortszeit) vor Journalisten. Er habe den Vorschlag nicht ernst gemeint, es sei "nur ein kleiner Scherz" gewesen. White ⁠sei von ⁠der Idee, den Posten zu übernehmen, jedoch begeistert. Er werde ihn am Montag im Weißen Haus besuchen. Das Treffen sei jedoch aus anderen Gründen geplant. Trumps Verbündeter White steht seit mehr als zwei Jahrzehnten an der Spitze der Kampfsportvereinigung Ultimate Fighting Championship (UFC).

White half ‌dabei, Unterstützung für Trumps Präsidentschaftswahlkampf 2024 zu ‌mobilisieren. Er trat zudem bei mehreren politischen Veranstaltungen an der Seite Trumps auf und trug in diesem Jahr dazu bei, dass UFC-Kämpfe auf ⁠dem Rasen des Weißen Hauses ausgerichtet wurden. Der Präsident hatte am ‌Samstag mit einem Beitrag in ⁠den sozialen Medien Spekulationen über eine Berufung seines Verbündeten ausgelöst. Er signalisierte zudem einen konfrontativen Kurs gegenüber den Demokraten, die sich nach den Zwischenwahlen auf die Übernahme der Kontrolle ‌im Kongress vorbereiten.

Trump bezeichnete White ⁠in dem Beitrag als "gewalttätigen Kämpfer ⁠und Krieger". Er schlug zudem vor, White solle mehrere aktuelle oder ehemalige UFC-Champions als Assistenten mitbringen, da diese benötigt würden, um "uns gegen die verrückte Linke zu verteidigen". Trump fügte am Sonntag hinzu, er habe als Teil des Scherzes auch Fotos bekannter Kämpfer der Kampfsportorganisation UFC als mögliche Assistenten Whites veröffentlicht.

(Bericht von Jarrett Renshaw, Costas Pitas und David Lawder, bearbeitet von Elke ⁠Ahlswede, redigiert von Kerstin Dörr. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)