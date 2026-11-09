Was bewegt die Aktie?

Die Rheinmetall-Aktie ist von 1.000 Euro auf zwischenzeitlich unter 800 Euro gefallen und verzeichnet inzwischen wieder einen Kursanstieg. Die Geschäftszahlen und eine erneute Gewinnwarnung haben den Kurs belastet. Das Unternehmen hat seine Umsatzprognose gesenkt und erwartet zugleich eine operative Marge von 18,5 Prozent gegenüber zuvor 19 Prozent. Damit verschlechtern sich sowohl die Umsatzerwartung als auch die erwartete operative Profitabilität.

Hinter der jüngsten Prognosesenkung stehen Projektverzögerungen. Für die Bewertung ist entscheidend, zwischen einem zeitlich verschobenen Projekt und einem entfallenen Auftrag zu unterscheiden. Die erste Prognosesenkung hing mit dem Verlust eines Flottenauftrags zusammen. Die weiteren Belastungen betreffen zeitliche Verschiebungen und damit eine spätere Umsetzung der betroffenen Projekte, während beim Flottenauftrag tatsächlich Geschäft entfiel.

Weitere Verzögerungen bei der Umsetzung sind auch künftig zu erwarten. Sie bleiben ein Risiko für die Geschäftsentwicklung und können die Erwartungen an Umsatz und Marge erneut belasten. Der Kursrückgang erscheint dennoch überzogen, wenn der Markt zeitliche Verschiebungen ähnlich schwer gewichtet wie den vollständigen Verlust eines Projekts. Für langfristige Anleger fällt diese Unterscheidung bei der Bewertung der Aktie besonders ins Gewicht.

Auch die Kursziele sind in den vergangenen Wochen deutlich gesunken, insbesondere nach den jüngsten Geschäftszahlen. Im Durchschnitt liegen sie rund 22 Prozent unter den vorherigen Werten, während viele Kaufempfehlungen bestehen bleiben. Das niedrigste genannte Kursziel beträgt 1.000 Euro und liegt damit weiterhin mehr als 20 Prozent über dem aktuellen Kursniveau. Trotz der vorsichtigeren Erwartungen bleibt damit ein deutlicher Abstand zwischen dem Aktienkurs und selbst diesem niedrigsten Ziel.

Martins Einschätzung

Mit einem Kurs/Gewinn-Verhältnis von 18 ist Rheinmetall inzwischen mehr als fair bewertet. Um 800 Euro bietet die Aktie einen attraktiven Einstieg für langfristig orientierte Anleger; das weitere Abwärtspotenzial erscheint begrenzt. Diese Einschätzung berücksichtigt die jüngsten Belastungen als zeitliche Projektverschiebungen. Weitere Verzögerungen bleiben dabei einzuplanen.