Sportartikelaktie mit schwacher Nachfrage

Under Armour: Sinkende Umsätze sprechen gegen einen Einstieg

onvista · Uhr

Under Armour erzielt ein ausgeglichenes Ergebnis je Aktie und übertrifft damit die Erwartungen. Rückläufige Umsätze in mehreren Regionen und der nachlassende Effekt von Zollrückzahlungen sprechen weiterhin für Zurückhaltung. Charttechnisch bleibt die Unterstützung bei vier Dollar entscheidend.

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Was bewegt die Aktie?

Under Armour hat am Freitag vor Börsenbeginn einen Umsatz von rund 1,2 Milliarden Dollar gemeldet. Das Ergebnis je Aktie lag bei exakt null Dollar nach einem Verlust von 0,02 Dollar im Vorjahr. Damit übertraf das Unternehmen die Erwartung eines Verlusts von 0,01 Dollar je Aktie.

Im Bekleidungssegment erreichte der Umsatz 880 Millionen Dollar und lag damit über den erwarteten 877 Millionen Dollar. Das Schuhgeschäft erzielte dagegen 234 Millionen Dollar Umsatz und blieb um rund zwei Millionen Dollar hinter den Erwartungen zurück. Die beiden Bereiche zeigen damit ein unterschiedliches Bild: Bekleidung schnitt etwas besser ab als erwartet, Schuhe etwas schwächer.

Die Bruttomarge lag mit 47 Prozent ungefähr auf dem Niveau des Vorjahres. Under Armour steigerte die Effizienz in der Produktion und senkte die Produktionskosten etwas. Ein Teil der Verbesserung auf der Ergebnisseite entstand allerdings durch Zollrückzahlungen, deren positiver Effekt künftig abnehmen dürfte.

Regional bleiben die Umsatzrückgänge das zentrale Problem für das Unternehmen. In Amerika, Europa und Asien sanken die Umsätze, wobei Europa und Asien etwas besser abschnitten als erwartet. Lateinamerika war die einzige Region mit steigenden Umsätzen und hebt sich damit von der rückläufigen Entwicklung in den anderen Regionen ab.

Für den weiteren Geschäftsverlauf erwartet Under Armour einen Umsatzrückgang im mittleren einstelligen Prozentbereich. Diese Erwartung entspricht weitgehend der bisherigen Umsatzprognose. Das ausgeglichene Ergebnis je Aktie steht damit weiterhin einer rückläufigen Umsatzentwicklung gegenüber, während ein Teil der Ergebnisverbesserung aus den zeitlich begrenzt wirksamen Zollrückzahlungen stammt.

Charttechnik

Die Aktie eröffnete am Freitag mit einer deutlichen Abwärtskurslücke im Bereich von 5,15 Dollar. Anschließend stieg sie in Richtung 5,70 Dollar, gab bis zum Handelsende jedoch einen großen Teil dieses Anstiegs wieder ab. Diese Kursentwicklung ist ein negatives Signal.

Fällt der Kurs unter das Freitagstief, kommen die Tiefs von Ende Oktober und Ende September als nächste mögliche Ziele infrage. Auf Wochenbasis bestehen weiterhin fallende Hochpunkte. Bei vier Dollar liegt eine wichtige Unterstützung; fällt auch diese Marke, sind im übergeordneten Abwärtsszenario Kurse unter vier Dollar möglich.

Martins Einschätzung

Die rückläufigen Umsätze sprechen gegen den Aufbau einer Position. Das bessere Ergebnis und die gesunkenen Produktionskosten reichen angesichts der regionalen Schwäche für einen Einstieg derzeit kaum aus. Hinzu kommt der voraussichtlich abnehmende Beitrag der Zollrückzahlungen: Für eine günstigere Einschätzung braucht es eine Verbesserung im zugrunde liegenden Geschäft.

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