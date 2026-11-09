UniCredit will bei Commerzbank schnell durchregieren

München/Mailand, 09. Nov (Reuters) - Die ⁠italienische Großbank UniCredit hat es mit der Übernahme der Commerzbank eilig und deren Fusion mit der HypoVereinsbank fest im Blick. "Die nächsten Schritte sind klar", hieß es in der am Montag veröffentlichten Quartalsbilanz von UniCredit. Wenn die letzten Genehmigungen der Behörden für die Aufstockung des Anteils wie erwartet Ende November vorlägen, werde man bei der Commerzbank "sofort" eine außerordentliche Hauptversammlung einberufen, um neue Aufsichtsratsmitglieder zu wählen, sagte Vorstandschef Andrea Orcel in einer Pressekonferenz. ‌Dann könnte UniCredit den Vorstand auch gegen die Stimmen der Arbeitnehmervertreter neu besetzen. Das könnte Commerzbank-Chefin Bettina Orlopp den Job kosten, die lange gegen die Übernahme gekämpft hatte.

Noch vor dem Jahreswechsel könne UniCredit in Frankfurt die Kontrolle übernehmen und der Commerzbank im ⁠ersten Quartal die eigene "Unlocked"-Strategie ⁠überstülpen, sagte Orcel. Das berge nur begrenzte Risiken, zumal UniCredit bei der HypoVereinsbank schon einschlägige Erfahrungen gesammelt habe. Man habe eigentlich zwei bis drei Jahre für die erste Phase veranschlagt, es könne aber auch schneller gehen, wenn alle mitmachten. "Die Debatten mit allen Interessengruppen sind besser geworden, je näher wir der Kontrolle gekommen sind", sagte Orcel. Die Italiener hatten sich mit einem Übernahmeangebot und mit Hilfe komplexer Derivate 49 Prozent an der Commerzbank gesichert.

Über die 50-Prozent-Schwelle wolle UniCredit "in absehbarer Zeit" nicht gehen, machte Orcel deutlich. Denn das würde ein Pflicht-Übernahmeangebot ‌für die polnische Commerzbank-Tochter mBank nach sich ziehen, das UniCredit weitere fast fünf ‌Milliarden Euro kosten könnte. "Wir würden unsere Meinung zu der 50-Prozent-Schwelle ändern, wenn uns alle Interessengruppen bei der Commerzbank unterstützen würden", fügte er hinzu.

Orlopp hatte sich in der vergangenen Woche ungewohnt entgegenkommend geäußert: Der Vorstand sei überzeugt, gemeinsam mit UniCredit Wert schaffen zu können, indem man die Stärken beider Banken konsequent ⁠nutze. Die Gespräche mit den Italienern seien konstruktiv und professionell. Dem Sender CNBC sagte Orcel, man sei flexibel, was die Forderung der ‌Bundesregierung nach einer eigenständigen Börsennotiz der Commerzbank angehe, wolle sich darauf aber ⁠noch nicht festlegen. Der Bund ist mit 13,3 Prozent zweitgrößter Aktionär der Commerzbank.

FUSION MIT HVB: "VERGESSEN SIE 2027"

Eine Fusion der Commerzbank mit der Münchner UniCredit-Tochter HypoVereinsbank (HVB) könnte schon 2028 über die Bühne gehen, früher als gedacht, betonte Orcel. Sie würde "deutlich zusätzlichen Wert schaffen", hieß es in einer Präsentation. Wenn die HVB dabei in die Commerzbank eingebracht würde, könnte der UniCredit-Anteil deutlich ‌steigen. Das dürfte aber komplizierte Bewertungsfragen aufwerfen, weil die HVB stark in ⁠die Mailänder Muttergesellschaft integriert ist. Ein noch früherer Zusammenschluss ⁠sei daher illusorisch: "Übernahmerecht braucht Zeit, deshalb vergessen Sie 2027", sagte Orcel.

Schon mit der derzeitigen Beteiligung könne UniCredit den Gewinn je Aktie bis 2028 auf zehn Euro steigern, mehr als acht Euro davon sollen ausgeschüttet werden. Die Commerzbank-Aktionäre müssten dagegen in nächster Zeit mit geringeren Dividenden rechnen, weil die neue Strategie mit außerordentlichen Rückstellungen, Belastungen und Investitionen verbunden sei. Das Frankfurter Geldhaus hatte den Gewinn zuletzt praktisch komplett an die Aktionäre ausgeschüttet.

Im dritten Quartal stieg der Gewinn von UniCredit deutlich stärker als von Analysten erwartet um 24 Prozent auf knapp 3,3 Milliarden Euro. Die Experten hatten ihr 500 Millionen weniger zugetraut. Orcel sprach vom "besten Quartal aller Zeiten und dem besten in der ganzen Branche". Für das Gesamtjahr rechnet die Nummer zwei in Italien nun mit einem Gewinn vor Sonderkosten von deutlich ⁠mehr als den bisher erwarteten 11,5 Milliarden Euro.

Die Aktien beider Banken stiegen kräftig: UniCredit um 5,4 Prozent, Commerzbank um 3,7 Prozent.

(Bericht von Alexander Hübner und Valentina Za, redigiert von Ralf Banser. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)