UniCredit will im ersten Quartal bei Commerzbank durchregieren

München, 09. ⁠Nov (Reuters) - Die italienische Großbank UniCredit hat es mit der Integration der Commerzbank und deren möglicher Fusion mit der HypoVereinsbank eilig. "Die nächsten Schritte sind klar", hieß es in der am Montag ‌veröffentlichten Quartalsbilanz von UniCredit. Wenn die letzten Genehmigungen für die Aufstockung des Anteils wie erwartet Ende November vorlägen, werde man ⁠eine ⁠außerordentliche Hauptversammlung einberufen, um neue Aufsichtsratsmitglieder zu wählen, teilte UniCredit mit. Noch im ersten Quartal 2027 werde UniCredit in Frankfurt die Kontrolle übernehmen und mit der Umsetzung ihrer "Unlocked"-Strategie beginnen. Das berge nur begrenzte Risiken, zumal UniCredit mit dem Umbau ‌der HypoVereinsbank schon Erfahrungen gesammelt habe.

Eine ‌Fusion der Commerzbank mit der Münchner UniCredit-Tochter HypoVereinsbank (HVB) könnte früher stattfinden als erwartet, hieß es in einer Präsentation. Sie würde "deutlich zusätzlichen ⁠Wert schaffen". Im April hatte UniCredit-Chef Andrea Orcel diesen Schritt ‌für die Zeit nach 2028 in ⁠Aussicht gestellt. Die Italiener hatten sich mit einem Übernahmeangebot 49 Prozent an der Commerzbank gesichert. Wenn die HVB in die Commerzbank eingebracht würde, könnte der Anteil ‌deutlich steigen.

Schon mit der derzeitigen ⁠Beteiligung könne UniCredit den Gewinn ⁠je Aktie bis 2028 auf zehn Euro steigern, mehr als acht Euro davon sollen ausgeschüttet werden. Die Commerzbank-Aktionäre müssten dagegen in nächster Zeit mit geringeren Dividenden rechnen, weil die neue Strategie mit außerordentlichen Rückstellungen, Belastungen und Investitionen verbunden sei. Das Frankfurter Geldhaus hatte den Gewinn zuletzt praktisch komplett an die Aktionäre ausgeschüttet.

(Bericht von Alexander Hübner, redigiert ⁠von Ralf Banser. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)