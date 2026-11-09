Verkehrsminister Bilger verteidigt Tankrabatt

BERLIN (dpa-AFX) - Bundesverkehrsminister Steffen Bilger verteidigt den erneuten Tankrabatt in Deutschland. Viele Menschen vor allem auf dem Land seien auf das Auto angewiesen, sagte der CDU-Politiker am Abend in der ARD-"Arena", einer Veranstaltung mit Fragen von Bürgerinnen und Bürgern. Die Preise an den Tankstellen seien seit vielen Monaten hoch. "Da war aus meiner Sicht einfach auch noch mal eine Entlastung nötig."

Seit Anfang Oktober und noch bis Jahresende kassiert der Staat knapp 17 Cent weniger Steuern auf den Liter Sprit. Einen Tankrabatt gab es infolge des Iran-Konflikts mit Preissprüngen bereits im Frühjahr.

Umweltverbände hatten den erneuten Tankrabatt kritisiert - zumal auf der anderen Seite das Deutschlandticket im Nah- und Regionalverkehr 2027 teurer wird. Bilger nannte das Deutschlandticket auch bei der Preissteigerung im kommenden Jahr immer noch ein sehr attraktives Angebot. Das Deutschlandticket kostet statt 63 Euro wie bisher ab Januar 66,80 Euro. Der Abo-Preis für 2027 wurde erstmals mit Hilfe einer bestimmten Formel berechnet. Ein Preisindex bildet auf Basis statistischer Daten die Kostenentwicklung etwa von Personal und Energie nach, die Verkehrsunternehmen schultern müssen.

Weil das Ticket günstiger ist als bisherige regionale Abos, kommt es zu Einnahmeausfällen bei Verkehrsunternehmen. Deswegen geben Bund und Länder pro Jahr jeweils 1,5 Milliarden Euro - auch darauf verwies Bilger./hoe/DP/mis