Vodafone Deutschland streicht fast jede fünfte Stelle

Reuters · Uhr
Thema: Infrastruktur
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Frankfurt, 09. ⁠Nov (Reuters) - Nach mehreren Jahren des Kundenschwunds legt Vodafone Deutschland ein Spar- und Sanierungsprogramm auf. Dazu gehöre der Abbau von 2300 Arbeitsplätzen, teilte der Mobilfunker am Montag ‌mit. Darüber hinaus solle die Unternehmensstruktur vereinfacht und die Automatisierung von Abläufen vorangetrieben werden. Dafür würden die ⁠Investitionen in ⁠Künstliche Intelligenz (KI) erhöht. Zudem sollen zukunftsträchtige Felder wie das Firmenkundengeschäft ausgebaut werden.

Die Einsparungen der vergangenen Jahre hätten nicht ausgereicht, hieß es weiter. "Der Preiskampf im Mobilfunk, der schrumpfende TV-Markt, der starke Wettbewerb bei Glasfaser ‌und die allgemeine Teuerung erhöhen den ‌Druck." Der Wettbewerber Telefonica hatte vor rund einem Jahr ebenfalls ein Sparprogramm aufgelegt. Dabei sollen einem Zeitungsbericht zufolge 6000 ⁠der weltweit rund 100.000 Stellen gestrichen werden.

Vodafone hat in ‌den vergangenen Jahren vor allem ⁠wegen des weggefallenen sogenannten Nebenkostenprivilegs 2024 zahlreiche Kunden verloren. Seither können Mieter ihren TV- und Kabelnetzanbieter selbst wählen. Um diese Ausfälle abzufedern, setzt ‌der Mobilfunker unter anderem ⁠verstärkt auf Cloud- und Cybersicherheitsangebote ⁠für kleinere und mittlere Unternehmen. Im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2026/2027 wuchs das Deutschland-Geschäft wieder, unter anderem durch die Partnerschaft mit 1&1. Die Tochter von United Internet nutzt in den Regionen, in denen sie kein eigenes Mobilfunknetz hat, die Infrastruktur von Vodafone.

(Bericht von Hakan Ersen. Redigiert von Olaf Brenner. ⁠Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)

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