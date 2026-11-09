Wadephul mahnt Verhandlungen in Iran-Konflikt an - G7 berät in Paris

Reuters · Uhr
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Berlin, ⁠09. Nov (Reuters) - Bundesaußenminister Johann Wadephul hat vor dem Treffen der G7-Außenminister in Paris konkrete Verhandlungen im Iran-Konflikt angemahnt und vor einer neuen militärischen Eskalation ‌gewarnt. "Die Diplomatie läuft auf Hochtouren", erklärte Wadephul vor seiner Abreise am Montagmorgen in Berlin. "Das heißt ⁠für ⁠den Iran-Konflikt jetzt konkrete Verhandlungen und keine neue militärische Eskalation." Europa müsse zudem Teil einer Lösung für den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine sein.

Die Außenminister der Gruppe der sieben ‌führenden westlichen Industrienationen (G7) kommen am ‌Montag in der französischen Hauptstadt zu Beratungen über die Konflikte im Nahen Osten und den Krieg ⁠in der Ukraine zusammen. Wadephul sagte, Deutschland werde ‌gemeinsam mit Frankreich und ⁠Großbritannien die europäische Position einbringen. Eine neue Sicherheitsarchitektur nach russischen Vorstellungen lehnte er ab. Stattdessen müsse die bestehende europäische Sicherheitsordnung auf ‌Grundlage der Helsinki-Schlussakte, ⁠der Charta von Paris ⁠und des Budapester Memorandums wiederhergestellt werden.

Der Außenminister verwies zudem auf eine Reihe internationaler Gipfel und Ministertreffen der vergangenen Wochen und erklärte, Deutschland nutze seine Präsenz in den verschiedenen Formaten, um europäische Interessen zu wahren. Neben Deutschland und Frankreich gehören die USA, Kanada, Großbritannien, ⁠Italien und Japan zur G7.

(Bericht von Alexander RatzRedigiert von Kerstin DörrBei Rückfragen wenden Sie sich an ‌berlin.newsroom@tr.com)

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