Weniger Lkw-Verkehr auf deutschen Autobahnen - Schlechtes Omen für Konjunktur

Reuters · Uhr
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Berlin, ⁠09. Nov (Reuters) - Auf deutschen Autobahnen hat der Lkw-Verkehr im Oktober nachgelassen und damit ein negatives Konjunktursignal gesetzt. ‌Die Fahrleistung mautpflichtiger Lastwagen sank kalender- und saisonbereinigt um 1,6 Prozent ⁠im ⁠Vergleich zum Vormonat. Wie das Bundesamt für Logistik und Mobilität (BALM) und das Statistische Bundesamt (Destatis) am Montag weiter mitteilten, lag der ‌kalenderbereinigte Fahrleistungsindex zugleich 0,5 ‌Prozent über dem Niveau des Vorjahresmonats.

Das Barometer stützt sich auf digitale ⁠Prozessdaten, die bei der Lkw-Mauterhebung erzeugt ‌werden. Der Index ⁠zeichnet die Fahrleistung mautpflichtiger Lastwagen nach. Laut Destatis gibt es einen deutlichen Zusammenhang zwischen dem ‌Barometer und ⁠anderen Konjunkturindikatoren wie etwa ⁠der Industrieproduktion. Die Unternehmen hatten ihre Produktion hierzulande im September überraschend gesteigert. Industrie, Bau und Energieversorger stellten zusammen 0,7 Prozent mehr her als im Vormonat.

(Bericht von Reinhard Becker, redigiert von ⁠Ralf BanserBei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter ‌berlin.newsroom@thomsonreuters.com)

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