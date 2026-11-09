Wie BIT Capital drei große KI-Aktien jetzt bewertet

Sorgen, dass der demokratische Wahlsieg bei den Zwischenwahlen in den USA – vor allem in Texas – den Ausbau von KI-Infrastruktur bremsen werde, hat vergangene Woche Donnerstag zu einem extremen Ausverkauf bei Technologietiteln geführt. Der technologielastige US-Index Nasdaq 100 verlor mit 6,4 Prozent so viel wie zuletzt im Jahr 2020.

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