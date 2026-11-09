Wieso die Nvidia-Affäre auch Bitcoin belastet

Das Wichtigste in Kürze Bitcoin hat fünf Verlustwochen hinter sich und steht am unteren Ende der Unterstützungszone zwischen 76.000 und 73.000 Dollar.

Zwischenwahlen, KI-Finanzierung und Nvidia belasten den Techsektor, mit dem Bitcoin eng korreliert.

Bricht die Unterstützung, rückt der 200-Wochen-Trend bei rund 68.000 Dollar in den Fokus.

Der Tech-Abverkauf der letzten Wochen hat auch an Bitcoin seine Spuren hinterlassen. Die Kryptowährung hat ihre fünfte Verlustwoche infolge hinter sich und ist bis an entscheidende Unterstützungsebenen zurückgefallen.

Aktuell hält sich der Kurs am unteren Ende der Supportzone zwischen 76.000 und 73.000 Dollar und nahe am 200-Tage-Trend. Das Bullmarket-Supportband wurde mit dem negativen Wochenstart vorerst nach unten durchbrochen.

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Die Skepsis zeigt sich auch am ETF-Markt. In der vergangenen Woche gab es Netto-Abflüsse von knapp 1,3 Milliarden Dollar – das sind die stärksten Abflüsse seit Ende Juni, dem Zeitraum in dem Bitcoin sein bisheriges Zyklus-Tief gezeichnet hat.

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Bitcoin: Nächster Halt 68.000 Dollar?

Sollte Bitcoin die Unterstützung um 73.000 Dollar nachhaltig unterschreiten, könnte sich die Korrektur bis zum 200-Wochen-Trend bei rund 68.000 Dollar ausweiten. Wer dieses Szenario erwartet, kann mit dem CMC Markets Bitcoin Short-Turbo (WKN: CMC08H) gehebelt auf fallende Kurse setzen.

Eine schnelle Rückeroberung der Unterstützung würde die Short-These hingegen schwächen. Der Hebel verstärkt auch Verluste; beim Erreichen der Knock-out-Schwelle droht ein Totalverlust.

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

US-Zwischenwahlen und Finanzierungssorgen drücken auf die Stimmung

Die US-Midterms haben den Märkten einen Denkzettel verpasst. Der unerwartet starke demokratische Rutsch lässt die Bedenken größer werden, dass dem KI-Sektor eine strengere regulatorische Handhabe zuteilwerden könnte.

Das trifft auf die ohnehin bereits wachsenden Sorgen, dass die erste große Welle des kreditfinanzierten KI-Booms an der Realität scheitern könnte. Lauter werdende Fragen nach der Wirtschaftlichkeit der hunderten Milliarden schweren Infrastruktur-Investitionen treffen auf einen weiterwachsenden Hunger nach Kapital. Die erwarteten Börsengänge von Anthropic und OpenAI, die beide in die Billionen-Bewertungen gehen sollen, könnten sich zunehmend von euphorischer Erwartung hin zu einem Damoklesschwert für den Sektor wandeln, der die KI-Party vorerst zu einem Ende bringen könnte.

Für Bitcoin ist das relevant, da die Kryptowährung eine enge Korrelation mit dem Tech-Sektor aufweist. Beide reagieren ähnlich auf dieselben Einflussfaktoren: die Verfügbarkeit von Liquidität und die Bereitschaft der Anleger, Risiken einzugehen.

Die Korrelation ist zwar nicht konstant, doch gerade in Stressphasen kann die Verbindung enger werden. Eine Vertrauenskrise im KI-Sektor kann damit auf Bitcoin übergreifen, obwohl dessen Netzwerk und Funktionsweise von der Wirtschaftlichkeit der KI-Investitionen unabhängig sind. Der relative Gleichlauf des Bitcoin-Kurses und des Tech-Index Nasdaq seit Beginn der Korrektur Ende September ist dafür nur ein Beispiel von vielen.

Ist das erst der Anfang? Nvidia sorgt für neue Probleme

Die Frage, wie, wann und ob überhaupt die gigantischen KI-Finanzierungen sich netto positiv in den Geschäftsbilanzen der Wall Street niederschlagen werden, wird wahrscheinlich noch länger keine abschließende Antwort finden. Daher bleibt weiteres Korrektur-Potenzial auch nach dem bisherigen Selloff bestehen.

Zu Beginn der neuen Handelswoche gerät nun jedoch ausgerechnet noch der Shootingstar der Branche unter Druck: Der Chiphersteller Nvidia – Rückgrat der KI-Infrastruktur – verliert am Montag vorbörslich zwischenzeitlich fünf Prozent. Auslöser sind Berichte über eine Affäre von Nvidia-Chef Jensen Huang mit einer Geschäftsfrau, die laut US-Geheimdiensten für China spioniert haben soll.

Huang hat seine Untreue inzwischen eingeräumt. Nvidia lässt die Hintergründe unabhängig untersuchen und erklärt bislang ausdrücklich, keinen Grund zu der Annahme zu haben, dass Unternehmensgeheimnisse oder die nationale Sicherheit kompromittiert worden seien.

Der Verwaltungsrat spricht Huang weiterhin sein Vertrauen aus. Dennoch trifft die neue Unsicherheit den Konzern zu einem Zeitpunkt, an dem Anleger die Tragfähigkeit des KI-Booms ohnehin hinterfragen.

Nvidia ist dabei weit mehr als ein einzelner Chipwert. Mit einem Börsenwert von rund 4,5 Billionen Dollar gehört der Konzern zu den größten Unternehmen der Welt.

Im S&P 500 liegt sein Gewicht aktuell bei etwas mehr als sieben Prozent. Zur Einordnung: Ein Kursverlust von fünf Prozent würde bei diesem Gewicht den Index rechnerisch bereits um etwa 0,3 bis 0,4 Prozentpunkte drücken, selbst wenn sämtliche anderen Aktien unverändert blieben.

Damit reichen Bewegungen dieser einen Aktie bis in breit gestreute Anlegerdepots hinein. Hinzu kommt ihre Rolle als Stimmungsbarometer: Weil Nvidia zentrale Hardware für den Ausbau der KI-Infrastruktur liefert, werden die Geschäftszahlen auch als Gradmesser dafür gelesen, wie belastbar die Investitionswelle tatsächlich ist.

Wie sich diese Situation tatsächlich auf das Geschäft des Chip-Herstellers auswirken wird, ist bisher schwer abzusehen. Im besten Fall winkt der Markt die Story schnell ab, im schlechtesten Fall verlieren Kunden, Investoren und andere Geschäftspartner das Vertrauen, sollten wirklich Interna weitergegeben worden sein oder CEO Huang als Gesicht und Aushängeschild des Unternehmens seinen Posten räumen müssen. Der nächste wichtige Prüfstein für Nvidia kommt am 17. November mit der Vorlage der Quartalszahlen.

Wie geht es weiter?

Aus der Bitcoin-Perspektive heraus stellt sich zum einen die Frage, ob die Märkte lediglich überzogene Erwartungen bezüglich des KI-Booms korrigieren oder ob jetzt eine umfassende Kapitalrotation heraus aus dem Tech-Sektor beginnt. Zum anderen wird entscheidend, wie Bitcoin auf so ein Szenario reagieren wird.

Lässt die Kryptowährung sich von so einer Bewegung weiter mitziehen oder halten die aktuell erreichten Supportzonen? Bitcoin steckt dabei weiterhin im Zwiespalt zwischen Risk-On- und Risk-Off-Mentalität.

Die Korrelation mit dem Tech-Sektor bleibt dem immer noch spekulativen Charakter geschuldet. Auf der anderen Seite wird Bitcoins Rolle als digitales Gold zunehmend relevanter, nicht zuletzt, weil immer mehr große Marktteilnehmer diese Rolle sehen und teils sogar aktiv bewerben.

Mit dem jüngsten Kursrutsch hat Bitcoin seinen 50-Wochen-Trend unterschritten. Eine Bestätigung des 200-Tage-Trends und des unteren Endes der Unterstützungszone zwischen 73.000 und 76.000 Dollar sowie eine schnelle Rückeroberung des 50-Wochen-Trends würden das charttechnische Bild stabilisieren.

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Ein Bruch der aktuellen Unterstützungen würde hingegen die nächste Frage aufmachen: War der Rutsch bis unter die Marke von 60.000 Dollar Ende Juni bereits das Tief für diesen Zyklus oder werden wir tiefere Kurse sehen? Ein Bruch der aktuellen Unterstützungen würde Raum für eine Korrektur bis zurück an den 200-Wochen-Trend im Bereich von 68.000 Dollar geben – ein Indikator, der historisch die Nähe zum Bärenmarkt-Tief signalisiert hat.

Sollte sich die KI-Korrektur zu einer breiten Liquiditätskrise ausweiten, dürfte eine Abkopplung für Bitcoin kurzfristig schwierig werden. Wenn Anleger Geld benötigen oder gehebelte Positionen abbauen müssen, kann auch Bitcoin unter Verkaufsdruck geraten.

Ein nachhaltiger Bruch des 200-Wochen-Durchschnitts würde das langfristige Chartbild weiter schwächen und die Unterstützungszone um 57.000 bis 60.000 Dollar samt bisherigem Zyklus-Tief stärker in den Fokus rücken. Ein neues Tief wäre damit noch nicht vorgegeben. Für die These, dass Bitcoin in dieser Korrektur als defensiver Gegenpol zum Tech-Sektor funktionieren kann, wäre ein Bruch der wichtigsten Unterstützungen ein klares Gegenargument.

Das spricht gegen eine Ausweitung der Korrektur

Der Krypto-Fear-and-Greed-Index ist seit dem Bitcoin-Ausbruch im August von „Gier“ auf „Angst“ zurückgesunken und auch im Aktien-Bereich hat sich die Stimmung in den letzten Wochen bereits merklich abgekühlt. Das könnte eine Gegenbewegung begünstigen, falls neue Belastungen ausbleiben. Im saisonalen Durchschnitt gesehen spricht der politische Zyklus zudem für ein positives Abschneiden der Märkte in den nächsten zwölf Monaten nach erfolgter US-Zwischenwahl – unabhängig davon, wer gewonnen hat.

Denke langfristig!

68.000 Dollar im Blick: Das Bitcoin-Short-Szenario mit CMC Markets

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Der anhaltende Druck auf den Tech-Sektor stellt auch Bitcoins Unterstützungen auf die Probe. Sollte die Zone um 73.000 Dollar zusammen mit dem dort verlaufenden 200-Tage-Durchschnitt nachhaltig fallen, rückt der 200-Wochen-Trend bei derzeit rund 68.000 Dollar als mögliches nächstes Korrekturziel in den Fokus. Für kurzfristig orientierte, risikobereite Trader ergibt sich daraus eine Handelsidee auf der Short-Seite.

Mit dem Bitcoin Short-Turbo von CMC Markets (WKN: CMC08H) lässt sich eine solche Abwärtsbewegung gehebelt abbilden. Entscheidend für das Szenario ist, dass Bitcoin die aktuelle Unterstützung tatsächlich verliert und nicht unmittelbar zurückerobert.

Eine Stabilisierung oberhalb von 73.000 Dollar oder eine schnelle Erholung zurück in die gebrochene Unterstützungszone würde die Grundlage des Trades schwächen. Die rund 68.000 Dollar dienen als mögliches Kursziel, nicht als garantierter Wendepunkt oder automatisch als Einstiegssignal für eine anschließende Long-Position.

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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