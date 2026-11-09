WOCHENVORSCHAU: Termine bis 23. November 2026

onvista bei Google bevorzugen: Ein Klick zum Aktivieren

Mit einem Tap onvista bei Google bevorzugen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine bis Montag, den 23. November

--------------------------------------------------------------------------------------- DIENSTAG, DEN 10. NOVEMBER TERMINE UNTERNEHMEN 05:00 USA: Adtran, Q3-Zahlen 06:55 DEU: TAG Immobilien, Q3-Zahlen (10.00 Telefoncall) 07:00 DEU: K+S, Q3-Zahlen 07:00 DEU: Hamborner Reit, Q3-Zahlen 07:00 DEU: Jenoptik, Q3-Zahlen (detailliert) 07:10 DEU: Elmos Semiconductor, Q3-Zahlen 07:25 ITA: Telecom Italia, Q3-Zahlen (Conference Call 11.00 Uhr) 07:30 DEU: Uniper, 9Monatszahlenn (detailliert) 07:30 DEU: Henkel, Q3-Zahlen (9.00 Analystenkonferenz, 10.30 Pressekonferenz) 07:30 DEU: Medios, Q3-Zahlen 07:30 DEU: Jungheinrich, Q3-Zahlen 07:30 DEU: Infineon, Jahreszahlen (8.00 Pk) 08:00 DEU: Porsche Automobil Holding, Q3-Zahlen 08:00 GBR: Vodafone Group, Halbjahreszahlen 08:00 JPN: Suzuki Motor, Q2-Zahlen 08:30 JPN: Softbank, Q2-Zahlen 09:00 DEU: KSB, Q3-Umsatz 12:00 NOR: DNB ASA, Capital Markets Day 22:00 CHE: Alcon, Q3-Zahlen TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE DEU: Hensoldt AG, Capital Markets Day GBR: Marks & Spencer, Capital Markets Day ITA: Banca Generali, Q3-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR CHN: Handelsbilanz 10/26 00:50 JPN: BoJ Leistungsbilanz 9/26 00:50 JPN: Handelsbilanz 9/26 06:30 NLD: Verbraucherpreise 10/26 (endgültig) 06:30 NOR: Verbrauchervertrauen Q4/26 07:00 FIN: Industrieproduktion 9/26 08:00 DNK: Verbraucherpreise 10/26 08:00 NOR: Verbraucherpreise 10/26 08:30 HUN: Verbraucherpreise 10/26 09:00 AUT: Industrieproduktion 9/26 11:00 GRC: Industrieproduktion 9/26 11:00 GRC: Verbraucherpreise 10/26 14:15 USA: ADP Arbeitslosenzahlen (Woche) 14:30 USA: Verbraucherpreise 10/26 14:30 USA: Realeinkommen 10/26 SONSTIGE TERMINE 10:30 DEU: Pk Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba): Kapitalmarktausblick 2027 mit Helaba-Chefvolkswirtin Rosa Traud, Frankfurt/M. DEU: Deutscher Eigenkapitaltag (DET) u.a. mit Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU), Berlin DEU: 16. Deutscher Maschinenbaugipfel, Berlin --------------------------------------------------------------------------------------- MITTWOCH, DEN 11. NOVEMBER TERMINE UNTERNEHMEN 06:50 LUX: Grand City Properties, Q3-Zahlen 07:00 DEU: RWE, Q3-Zahlen (13.00 Analystencall) 07:00 DEU: Eon, Q3-Zahlen 07:00 DEU: Siemens Energy, Jahreszahlen (8.00 Bilanz-Pk) 07:00 DEU: Brenntag, Q3-Zahlen 07:00 DEU: Bilfinger, Q3-Zahlen (9.00 Pk) 07:00 DEU: KWS Saat, Q1-Zahlen 07:00 CHE: Swiss Life, Q3-Zahlen 07:00 NLD: ABN Amro, Q3-Zahlen 07:30 DEU: SFC Energy, Q3-Zahlen 07:30 DEU: Vincorion, Q3-Zahlen 07:30 AUT: Voestalpine, Q2-Zahlen 07:30 DNK: Vestas, Q3-Zahlen 08:00 DNK: Royal Unibrew, Q3-Zahlen 08:30 DEU: Einhell, Q3-Zahlen 09:25 JPN: Nissan Motor, Halbjahreszahlen 11:15 GBR: Easyjet, Hauptversammlung (außerordentlich) 18:00 DEU: Freenet, Q3-Zahlen TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE LUX: Eurofins Scientific (North America Investor Day) TERMINE KONJUNKTUR 07:00 JPN: Maschinenwerkzeugaufträge 10/26 (vorläufig) 08:00 DEU: Verbraucherpreise 10/26 (endgültig) 10:00 ITA: Industrieproduktion 9/26 12:00 PRT: Verbraucherpreise 10/26 (endgültig) 14:00 RUS: Handelsbilanz 9/26 SONSTIGE TERMINE 10:00 DEU: BGH prüft Streit um Rechtsschutzversicherung für Impfschaden-Klage nach Corona-Impfung, Karlsruhe LVA: Wirtschaftskonferenz der Lettischen Zentralbank, Riga TUR: Gipfel der Staats- und Regierungschefs auf der UN-Weltklimakonferenz COP31 in der Türkei, Antalya --------------------------------------------------------------------------------------- DONNERSTAG, DEN 12. NOVEMBER TERMINE UNTERNEHMEN 06:45 CHE: Zurich Insurance Group, Q3-Zahlen 07:00 DEU: Fraport, Verkehrszahlen 10/26 07:00 DEU: Munich Re, Q3-Zahlen (detailliert) (8.30 Pk) 07:00 DEU: Deutsche Pfandbriefbank, Q3-Zahlen (9.30 Pk) 07:00 DEU: Allianz, Q3-Zahlen (9.30 Pk) 07:00 DEU: Merck KGaA, Q3-Zahlen (9.30 Pk) 07:00 DEU: SMA Solar, Q3-Zahlen 07:00 DEU: Siemens, Jahreszahlen (8.00 Bilanz-Pk, 9.30 Analystencall) 07:00 DEU: Wacker Neuson, Q3-Zahlen 07:00 DEU: Init, Q3-Zahlen (detailliert) 07:00 DEU: LEG Immobilien, Q3-Zahlen (10.00 Analystencall) 07:00 DEU: Grenke, Q3-Zahlen 07:00 DEU: Procredit Holding AG, Q3-Zahlen 07:00 DEU: Ströer, Q3-Zahlen 07:00 DEU: Cewe Stiftung, Q3-Zahlen 07:00 DEU: MLP, Q3-Zahlen 07:00 DEU: Allianz, Q3-Zahlen (9.30 Pk) 07:00 AUT: Strabag, Q3 Trading Statement 07:00 AUT: Wienerberger, Q3-Zahlen 07:00 BEL: KBC Group, Q3-Zahlen 07:00 CHE: Adecco, Q3-Zahlen 07:30 DEU: Talanx, Q3-Zahlen (8.30 Pk) 07:30 DEU: Sixt, Q3-Zahlen 07:30 DEU: Tonies, Q3-Zahlen 07:30 DEU: United Internet, Q3-Zahlen (12.00 Telefoncall) 07:30 DEU: 1&1, Q3-Zahlen 07:30 DEU: Indus Holding, Q3-Zahlen 07:30 DEU: Koenig & Bauer, Q3-Zahlen 07:30 DEU: Energiekontor, Q3-Zahlen 07:30 DEU: Friedrich Vorwerk, Q3-Zahlen (detailliert) 07:30 DEU: Dürr AG, Q3-Zahlen 07:30 DEU: HHLA, Q3-Zahlen 07:30 DEU: GFT, Q3-Zahlen 07:30 DEU: Prosiebensat1, Q3-Zahlen (detailliert) 07:30 DEU: Tonies, Q3-Zahlen 07:30 DEU: Dermapharm Holding, Q3-Zahlen 07:30 DEU: Hapag-Llyod, Q3-Zahlen 07:30 DEU: Mutares, Q3-Zahlen 07:30 DEU: Ionos, Q3-Zahlen 07:30 DEU: Delivery Hero, Q3-Zahlen 07:30 DEU: Salzgitter, Q3-Zahlen (detailliert) (10.00 Telefoncall) 07:30 DEU: Secunet Security Networks, Q3-Umsatz 07:30 DEU: Ottobock SE & Co KGaA, Q3-Zahlen 07:30 DEU: Heidelberger Druckmaschinen, Q2-Zahlen (detailliert) (11.00 Pk) 07:30 ESP: Telefonica, Q3-Zahlen 07:45 DEU: Eckert & Ziegler, Q3-Zahlen 07:50 DEU: MBB SE, Q3-Zahlen (detailliert) 08:00 DEU: Jost Werke, Q3-Zahlen (detailliert) 08:00 DEU: Cancom, Q3-Zahlen (detailliert) 08:00 DEU: PNE, Q3-Zahlen 08:00 DEU: OHB, Q3-Zahlen 08:00 DEU: Verbio, Q1-Zahlen 08:00 DEU: Wüstenrot & Württembergische, Q3-Zahlen 08:00 GBR: 3i Group, Halbjahreszahlen 08:00 GBR: Burberry, Halbjahreszahlen 08:00 GBR: Rolls-Royce, Q3 TRading Update 08:00 GBR: United Utilities, Halbjahreszahlen 08:30 TWN: Foxconn, Q3-Zahlen 08:30 DEU: Verband der chemischen Industrie (VCI), Q3-Konjunkturbericht 09:00 DEU: EnBW, Q3-Zahlen (14.00 Analystencall) 11:00 ESP: ACS, 9Monatszahlen und Capital Markets Day 11:00 DEU: Borussia Dortmund, Q1-Zahlen (detailliert) 16:30 USA: Kraft Heinz, Investor Day 17:45 DEU: CTS Eventim, Q3-Zahlen 18:00 DEU: Deutsche Euroshop, Q3-Zahlen 18:00 ITA: Enel, Q3-Zahlen 22:00 USA: Applied Materials, Q4-Zahlen 22:00 USA: Cisco Systems, Q1-Zahlen TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE DEU: Brenntag, Capital Markets Day NLD: DocMorris, Capital Markets Day USA: Moderna, Analyst Day TERMINE KONJUNKTUR ROU: Zentralbank, Zinsentscheid 00:50 JPN: Erzeugerpreise 10/26 08:00 GBR: BIP Q3/26 (vorläufig) 08:00 GBR: Privatkonsum Q3/26 (vorläufig) 08:00 GBR: Staatsausgaben Q3/26 (vorläufig) 08:00 GBR: Im- und Exporte Q3/26 (vorläufig) 08:00 GBR: BIP 9/26 08:00 GBR: Industrieproduktion 9/26 08:00 GBR: Handelsbilanz 9/26 08:00 SWE: Verbraucherpreise 10/26 (endgültig) 08:00 ROU: Verbraucherpreise 10/26 12:00 IRL: Verbraucherpreise 10/26 (endgültig) 14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) 16:00 USA: Wiederverkäufe Häuser 10/26 18:00 USA: EIA Ölbericht (Woche) DEU: Bundesbank, Finanzstabilitätsbericht SONSTIGE TERMINE DEU: Pk Bundesbank zur Veröffentlichung des «Finanzstabilitätsberichts 2026», Frankfurt/M. 10:30 DEU: Hybrides Pressegespräch DZ Bank: Jahresausblick 2027, Frankfurt/M. BEL: Europaministerkonferenz (EMK), Brüssel --------------------------------------------------------------------------------------- FREITAG, DEN 13. NOVEMBER TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 CHE: Richemont, Halbjahreszahlen 07:00 ITA: Generali Group, Q3-Zahlen 07:15 AUT: AMS Osram AG, Q3-Zahlen (9.45 Call) 07:30 DEU: Bechtle, Q3-Zahlen 08:00 GBR: Land Securities, Halbjahreszahlen 08:00 GBR: Aviva, Q3-Umsatz TERMINE KONJUNKTUR 07:00 FIN: Verbraucherpreise 10/26 08:00 DEU: Großhandelspreise 10/26 08:00 DEU: Erzeugerpreise landwirtschaftlicher Produkte 9/26 08:00 DEU: Insolvenzen 8/26 08:00 ROU: BIP Q3/26 (vorab) 08:30 CHE: Erzeugerpreise 10/26 08:30 CHE: Importpreise 10/26 08:45 FRA: Verbraucherpreise 10/26 (endgültig) 09:00 ESP: Verbraucherpreise 10/26 (endgültig) 09:30 POL: Verbraucherpreise 10/26 (endgültig) 09:30 POL: BIP Q3/26 (vorab) 10:00 ITA: Handelsbilanz 9/26 10:00 FRA: IEA Monatsbericht Ölmarkt 11/26 11:00 EUR: BIP Q3/26 (2. Veröffentlichung) 11:00 EUR: Handelsbilanz 9/26 11:00 EUR: Beschäftigung Q3/26 (vorab) 14:00 POL: Handelsbilanz 9/26 14:30 USA: Erzeugerpreise 10/26 17:00 RUS: BIP Q3/26 (vorab) 17:00 RUS: Verbraucherpreise 10/26 SONSTIGE TERMINE 08:30 DEU: Fortsetzung Energieministerkonferenz von Bund und Ländern mit Niedersachsens Energieminister Christan Meyer (Grüne), Göttingen 09:30 DEU: Hybrides Pressegespräch Commerzbank-Chefvolkswirt Jörg Krämer zu Konjunkturausblick 2027, Frankfurt/M. 09:30 DEU: Online-Pk des Forums Netztechnik/Netzbetrieb im Elektrotechnik-Verband VDE zum Thema Sicherheit der Stromnetze, Frankfurt/M. DEU: Kreislaufwirtschaft-Konferenz mit EU-Umweltkommissarin Jessika Roswall, Wuppertal IRL: Informelles Treffen der Staats- und Regierungschefs der EU-Staaten TUR: UN-Weltklimakonferenz COP31 in der Türkei, Antalya --------------------------------------------------------------------------------------- MONTAG, DEN 16. NOVEMBER TERMINE UNTERNEHMEN 08:00 GBR: Legal + General Group, Q3-Umsatz 10:00 DEU: Uniper, Capital Markets Day USA: Tyson Foods, Q4-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 00:50 JPN: BIP Q3/26 (vorläufig) 03:00 CHN: Einzelhandelsumsatz 10/26 03:00 CHN: Industrieproduktion 10/26 05:30 JPN: Kapazitätsauslastung 9/26 05:30 JPN: Industrieproduktion 9/26 (endgültig) 11:00 EUR: Industrieproduktion 9/26 14:30 USA: Empire State Index 11/26 SONSTIGE TERMINE 09:00 DEU: Eröffnungskonferenz der Euro Finance Week, Frankfurt/M. 10:00 DEU: Bundesverfassungsgericht entscheidet über Klagen gegen Sonderkündigungsrecht für Fernsehverträge, Karlsruhe 11:00 DEU: Nationaler Stahlgipfel 2026 - Stahl-Allianz berät über Zukunft der Industrie, Salzgitter DEU: Handelsblatt Konferenz Dekarbonisierung der Industrie, Essen DEU: Medizintechnik-Fachmessen Medica und Compamed, Düsseldorf BEL: EU-Außenministertreffen, Brüssel PHL: Start Gipfeltreffen der Asean-Staaten, Manila TUR: UN-Weltklimakonferenz COP31 in der Türkei, Antalya --------------------------------------------------------------------------------------- DIENSTAG, DEN 17. NOVEMBER ??TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 DEU: Springer Nature AG & Co KGaA, Q3-Zahlen (14.00 Analystencall) 07:00 AUT: Asta Energy Solutions, 9Monatszahlen 07:30 FRA: Alstom, Halbjahreszahlen 08:00 GBR: Imperial Brands, Jahreszahlen 08:00 LUX: RTL, Q3-Zahlen 09:00 DEU: Bertelsmann, Q3-Zahlen 10:00 DEU: Dekabank, 9Monatszahlen 10:30 CHE: Zurich Insurance Group, Veranstaltung "Zurich Insights 2026" 12:00 USA: Home Depot, Q3-Zahlen 12:45 USA: Walt Disney, Q4-Zahlen 13:00 FRA: Dassault Systemes, Capital Markes Day 17:30 USA: Sandisk, Hauptversammlung 22:20 USA: Nvidia, Q3-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 00:50 JPN: Handelsbilanz 10/26 05:30 JPN: Dienstleistungsindex 9/26 08:00 GBR: Arbeitslosenzahlen 9/26 10:00 ITA: Verbraucherpreise 10/26 (endgültig) 11:00 DEU: ZEW-Konjunkturerwartungen 11/26 14:00 HUN: Zentralbank, Zinsentscheidung 14:15 USA: ADP Beschäftigung (Woche) 14:30 USA: Einzelhandelsumsatz 10/26 14:30 USA: Im- und Exportpreise 10/26 15:15 USA: Industrieproduktion 10/26 15:15 USA: Kapazitätsauslastung 10/26 16:00 USA: Lagerbestände 9/26 16:00 USA: NAHB Wohnungsmarkt-Index 11/26 SONSTIGE TERMINE 10:00 DEU: LBBW Research, Pk zum Jahresausblick 2027, Frankfurt/M. 14:00 DEU: Tag der Wohnungswirtschaft u.a. mit Bundesbauministerin Verena Hubertz (SPD), Berlin PHL: Fortsetzung Gipfeltreffen der Asean-Staaten, Manila TUR: UN-Weltklimakonferenz COP31 in der Türkei, Antalya --------------------------------------------------------------------------------------- MITTWOCH, DEN 18. NOVEMBER TERMINE UNTERNEHMEN 10:00 DEU: Drägerwerk, Capital Markets Day 13:00 SWE: Alfa Laval, Capital Markets Day 16:00 USA: Oracle, Hauptversammlung TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE CHE: Novartis, Meet Novartis Management 2026 ITA: Generali Group, Investor Day ITA: Saipem, Q3-Zahlen NLD: Mediaforeurope, 9Monatszahlen USA: Target, Q3-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 08:00 GBR: Verbraucherpreise 10/26 08:00 GBR: Einzelhandelspreise 10/26 09:00 AUT: Verbraucherpreise 10/26 (endgültig) 11:00 EUR: Verbraucherpreise 10/26 (endgültig) 14:30 USA: Baubeginne- und genehmigungen 10/26 16:00 USA: Schwebende Hausverkäufe 10/26 16:30 USA: EIA Ölbericht (Woche) 20:00 USA: FOMC Sitzungsprotokoll 28.10.26 SONSTIGE TERMINE 10:00 DEU: Pk Europäische Zentralbank (EZB): Finanzstabilitätsbericht (hybrid), Frankfurt/M. 15:00 DEU: Hybrid-Mediengespräch Bundesverband der Deutschen Industrie e.V. (BDI) zum BDI-Papier «Resilienzpolitik neu denken», Berlin 18:00 DEU: Verleihung des Deutschen Zukunftspreises 2026 u.a. mit Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, Berlin DEU: Deutscher Handelskongress, u.a. mit Bundesdigitalisierungsminister Karsten Wildberger (CDU), Berlin CHN: Gipfelbeginn der Asiatisch-Pazifischen Wirtschaftsgemeinschaft (Apec), Shenzhen TUR: UN-Weltklimakonferenz COP31 in der Türkei, Antalya --------------------------------------------------------------------------------------- DONNERSTAG, DEN 19. NOVEMBER TERMINE UNTERNEHMEN 08:00 GBR: Sage Group, Jahreszahlen 10:00 DEU: Sto, Q4-Zahlen 11:00 CHE: Schindler, Capital Markets Day 13:00 USA: Walmart, Q3-Zahlen 14:00 DEU: Rational, Capital Markets Day 2026 16:30 DEU: Mutares, Investor Day TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE USA: Procter & Gamble, Investor Day TERMINE KONJUNKTUR 00:50 JPN: Kernrate Maschinenaufträge 9/26 06:30 NLD: Arbeitslosenzahlen 10/26 08:00 CHE: IM- und Exporte 10/26 10:00 EUR: EZB Leistungsbilanz 9/26 11:00 EUR: Bauproduktion 9/26 11:00 EUR: Arbeitskosten Q3/26 (vorläufig) 12:00 DEU: Bundesbank, Monatsbericht 14:30 USA: Philadelphia Fed Business Outlook 11/26 14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) 16:00 USA: Frühindikator 10/26 16:30 USA: EIA Ölbericht (Woche) SONSTIGE TERMINE 10:00 DEU: BGH verhandelt zu Impfschäden nach Corona-Schutzimpfung und der Frage, gegen wen Amtshaftungsansprüche geltend zu machen sind, Karlsruhe 11:00 DEU: Hybride Pk EZB-Bankenaufsicht zum Stand der Kapitalanforderungen für Banken («SREP»), Frankfurt/M. 11:00 DEU: BGH verhandelt zu hälftiger Teilung der Maklerprovision zwischen Käufer und Verkäufer bei Mietervorkaufsrecht, Karlsruhe 12:00 DEU: Presselunch Bundesverband Breitbandkommunikation e.V. (Breko) zu aktuellen Entwicklungen in der Telekommunikationsbranche, Berlin 12:00 DEU: Deutsch-Türkischer Automobilgipfel, u.a. mit dem türkischen Handelsminister Ömer Bolat und Bundeswirtschaftsministern Katherina Reiche, Berlin BEL: Treffen des EU-Ministerrates für Allgemeine Angelegenheiten, Brüssel CHN: Gipfel der Asiatisch-Pazifischen Wirtschaftsgemeinschaft (Apec) endet, Shenzhen IRL: Informelles Treffen der EU-Minister zuständig für Verbraucherfragen --------------------------------------------------------------------------------------- FREITAG, DEN 20. NOVEMBER TERMINE UNTERNEHMEN 14:00 FRA: Pernod Ricard, Hauptversammlung TERMINE KONJUNKTUR 00:30 JPN: Verbraucherpreise 10/26 01:01 GBR: GfK Verbrauchervertrauen11/26 08:00 GBR: Einzelhandelsumsatz 10/26 08:00 DEU: Erzeugerpreise 10/26 08:00 DNK: BIP Q3/26 (vorläufig) 08:45 FRA: Geschäftsklima 11/26 08:45 FRA: Produzentenvertrauen 11/26 09:30 POL: Industrieproduktion 10/26 16:00 EUR: Verbrauchervertrauen 11/26 (vorab) 16:00 USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 11/26 (endgültig) SONSTIGE TERMINE 09:00 DEU: «Frankfurt European Banking Congress» u.a. mit einer Rede von EZB-Präsidentin Christine Lagarde, Frankfurt/M. BEL: Zweiter EU-UK-Gipfel, Brüssel TUR: Geplanter Abschlusstag der UN-Weltklimakonferenz COP31 in der Türkei, Antalya --------------------------------------------------------------------------------------- MONTAG, DEN 23. NOVEMBER TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 CHE: Julius Bär, Q3-Umsatz 11:00 DEU: Borussia Dortmund, Hauptversammlung, Dortmund TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE DEU: BASF, Capital Markets Day USA: Zoom Video Communications, Q3-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 09:15 FRA: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 11/26 (1. Veröffentlichung) 09:30 DEU: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 11/26 (1. Veröffentlichung) 09:30 POL: Erzeugerpreise 10/26 10:00 EUR: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 11/26 (1. Veröffentlichung) 10:30 GBR: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 11/26 (1. Veröffentlichung) 14:30 USA: CFNA-Index 10/26 15:45 USA: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 11/26 (1. Veröffentlichung) SONSTIGE TERMINE DEU: Dritte Runde Tarifverhandlungen private Banken, Berlin BEL: Treffen der EU-Agrar- und Fischereiminister, Brüssel ---------------------------------------------------------------------------------------

Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MEZ./bwi