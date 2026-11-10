14-Jähriger bei Militäreinsatz im Westjordanland getötet

TEL AVIV/RAMALLAH (dpa-AFX) - Bei einem israelischen Militäreinsatz im besetzten Westjordanland ist nach palästinensischen Angaben ein 14-Jähriger getötet worden. Das Gesundheitsministerium in Ramallah teilte mit, es sei von israelischen Behörden informiert worden, dass der Jugendliche am Montagabend in dem Dorf Burka nahe Nablus durch Schüsse der Armee getötet worden sei.

Die Soldaten hätten das Dorf durchsucht und die Leiche des Minderjährigen mitgenommen. Nach Angaben des palästinensischen Rettungsdienstes Roter Halbmond wurden zwei weitere Jugendliche verletzt und ins Krankenhaus gebracht.

Die israelische Armee teilte mit, Soldaten hätten am Rande des Dorfes Burka mehrere Personen entdeckt, die Steine auf eine Straße werfen wollten, die von israelischen Fahrzeugen genutzt werde. In dem Gebiet habe es zuletzt wiederholt Steinwürfe auf israelische Autos gegeben. Die Soldaten hätten das Feuer eröffnet und mehrere Personen getroffen.

Israel eroberte 1967 im Sechstagekrieg unter anderem das Westjordanland und Ost-Jerusalem und hält beide Gebiete seither besetzt. Dort leben heute mehr als 700.000 israelische Siedler neben rund drei Millionen Palästinensern. Seit dem Hamas-Massaker vom 7. Oktober 2023 und dem Gaza-Krieg hat sich die Lage auch im Westjordanland weiter verschärft: Nach Angaben des Gesundheitsministeriums wurden seither mehr als 1.100 Palästinenser bei israelischen Militäreinsätzen, bewaffneten Auseinandersetzungen und eigenen Anschlägen getötet. Auch die Gewalt radikaler israelischer Siedler gegen Palästinenser hat deutlich zugenommen./mak/DP/zb