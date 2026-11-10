Siemens, Honeywell & Co.

Abspaltungen an der Börse – Chancen und Risiken

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Quelle: nitpicker/Shuterstock.com
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Spin-offs gelten als Geheimtipp an der Börse – doch profitieren wirklich alle davon? Während Mutterkonzerne durch Abspaltungen ihre Bewertung verbessern können, starten die ehemaligen Töchter teilweise mit hohen Schulden und neuen Risiken.

Wir analysieren vier prominente Beispiele: Siemens vs. Siemens Healthineers, Thyssenkrupp vs. TKMS, S&P Global vs. Mobility Global sowie Honeywell vs. Honeywell Aerospace.

Anhand konkreter Kursentwicklungen und Bilanzdaten zeigen wir, warum Mutterkonzerne durch Abspaltungen profitieren können, während ihre Töchter teilweise mit hohen Verbindlichkeiten, Prognosesenkungen und Bewertungsrisiken konfrontiert sind.

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Welche Rolle spielen dabei Schulden, Konglomeratsabschläge und die strategische Neuausrichtung? Und warum führt eine stärkere Fokussierung nicht automatisch zu einer besseren Aktienperformance?

Außerdem werfen wir einen Blick auf die nächsten Entwicklungen rund um Siemens Healthineers und thyssenkrupp Steel Europe und zeigen, worauf Anleger bei Spin-offs im eigenen Depot besonders achten sollten.

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