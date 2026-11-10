AKTIE IM FOKUS: Bayer nach US-Zulassung weiter gefragt

dpa-AFX · Uhr
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FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Auf dem höchsten Kursniveau seit Mai 2023 dürften die Papiere von Bayer am Dienstag weiter zulegen. Für Auftrieb sorgt eine US-Zulassung für ein wichtiges Medikament. Der Kurs stieg kurz nach der Xetra-Eröffnung um 1,5 Prozent.

Bayer darf auf dem US-Markt den Nachfolger des vormaligen Umsatzbringers Xarelto zur Schlaganfallvorbeugung verkaufen. Die US-amerikanische Arzneimittelbehörde FDA ließ das Medikament Sunharbo mit dem Wirkstoff Asundexian zu. Die US-Zulassung von Asundexian komme erwartungsgemäß, schrieb Michael Leuchten von Jefferies. Das Risiko für die Pharmapipeline sei damit erheblich gesunken.

Der Bayer-Aktienkurs hatte zuletzt von positiven Urteilen in den Glyphosat-Rechtsstreitigkeiten bereits deutlich profitiert und bekommt nun weiteren Auftrieb. Im Dax sind die Papiere mit einem Zuwachs von 55 Prozent seit Jahresanfang der beste Wert./ajx/stk/zb

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