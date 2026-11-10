AKTIE IM FOKUS: Infineon setzen Rally nach Zahlen und Ausblick fort

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von Infineon haben am Dienstag im vorbörslichen Handel mit einem weiteren Kurssprung auf die Bekanntgabe der jüngsten Geschäftsentwicklung des Halbleiterkonzerns reagiert. Auf der Handelsplattform Tradegate stiegen die Papiere zum Xetra-Schlusskurs vom Vortag zuletzt um 6,7 Prozent auf 51,88 Euro. Tags zuvor hatten sie bereits im Zuge einer deutlichen Erholung der KI- und Halbleiterwerte um 6,3 Prozent zugelegt.

Infineon erwartet nach einem Umsatz- und Gewinnsprung ein deutlich anziehendes Wachstum im Geschäftsjahr 2026/27. Dabei profitiert das Unternehmen weiter von einer hohen Nachfrage nach Stromchips für KI-Rechenzentren. Im vergangenen Geschäftsjahr wuchs der Umsatz um 12 Prozent. Unter dem Strich verdiente Infineon im fortgeführten Geschäft mit 1,97 Milliarden deutlich mehr als im Vorjahr. Dabei zog die Entwicklung im vierten Quartal noch einmal an. Aktionäre sollen eine um 3 Cent höhere Dividende von 38 Cent erhalten.

Die Ergebnisse und der Ausblick auf das neue Geschäftsjahr lägen weitgehend im Rahmen der Erwartungen, schrieb Jefferies-Analyst Janardan Menon. Wie schon in früheren Aufschwungphasen geht der Experte davon aus, dass der Chipkonzern bei seinen Umsatz- und Margenprognosen konservativ vorgeht./edh/zb