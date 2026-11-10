AKTIE IM FOKUS: K+S im Minus - Widerstand an 21-Tage-Linie

dpa-AFX · Uhr
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FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von K+S haben am Donnerstag nach einem Fehlausbruch kurz nach dem Xetra-Start letztlich klar tiefer notiert. Am Nachmittag verloren sie 2,9 Prozent auf knapp über 13 Euro. Die bei 13,23 Euro laufende 21-Tage-Linie als Indikator für den kurzfristigen Trend erweist sich als Widerstand.

Die Aktien hatten sich von Anfang September bis Ende Oktober schwach entwickelt und den tiefsten Stand seit Jahresanfang erreicht. Die moderate Aufwärtsbewegung der letzten zweieinhalb Wochen können sie vorerst nicht mehr fortsetzen.

Somit helfen die am Dienstag vorgelegten Quartalszahlen und die vom Kalidünger- und Salzproduzenten präzisierten Ziele letztlich dem Kurs nicht. K+S erwartet das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) in diesem Jahr nun bei 700 bis 750 Millionen Euro, nachdem bisher 680 bis 760 Millionen im Plan standen. Die Analystenschätzung liegt in der Mitte der neuen Spanne./ajx/jha/

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