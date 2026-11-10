AKTIE IM FOKUS: Medios wird vorsichtiger - Aktie schwächelt - Chart-Bild wackelt

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von Medios sind am Dienstag nach Geschäftszahlen und einer vorsichtigeren Prognose unter Druck geraten. Mit einem Kursverlust von 7,2 Prozent auf 10,58 Euro rutschten sie als SDax -Schlusslicht unter die für den mittelfristigen Trend wichtige 100-Tage-Linie und testeten die Unterstützung bei den 21- und 50-Tage-Linien, die für die kurzfristigere Entwicklung bedeutsam sind. Unter der 10-Euro-Marke drohen den Aktien Tiefstände seit dem Jahr 2017.

Von den seit Ende Oktober verbuchten Kursgewinnen haben die Medios-Papiere mit dem Minus weit mehr als 62 Prozent korrigiert. Im bisherigen Jahresverlauf beträgt der Kursverlust 27 Prozent, wogegen der deutsche Nebenwerte-Index noch 5,7 Prozent im Plus steht.

Medios hatte für die ersten neun Monate des Jahres einen Einbruch des Nettoergebnisses um ein Drittel berichtet, wogegen der Umsatz um fast 7 Prozent zulegte. Für letzteren bestätigte das Unternehmen sein Jahresziel. Beim bereinigten Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda pre), das von Januar bis September um 5 Prozent gesunken war, erwartet Medios nun aber einen Wert am unteren Ende der bereits im Sommer gesenkten Spanne von 88 bis 92 Millionen Euro./gl/ajx/jha/