Aktien Frankfurt Ausblick: Anleger bleiben in Kauflaune

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der deutsche Aktienmarkt dürfte dank weiter sinkenden Ölpreisen seine Erholung zum Wochenstart am Dienstag fortsetzen. Knapp eine Stunde vor Handelsbeginn signalisierte der X-Dax als Indikator für den Dax einen Anstieg von 1,0 Prozent auf 26.521 Punkte. Damit könnte der Leitindex zu seinem Rekordhoch vom Donnerstag bei 26.692 Punkten aufschließen.

Am Freitag war der Dax deutlich zurückgefallen, weil nach dem Sieg der Demokraten bei den US-Zwischenwahlen die Bedenken hinsichtlich einer stärkeren Regulierung des KI-Sektors größer geworden waren. Die Zweifel scheinen sich inzwischen etwas zu zerstreuen. Vor allem aber helfen die weiter sinkenden Ölpreise den Aktienkursen nach oben, nachdem US-Präsident Donald Trump weitere Angriffe auf den Iran zunächst für unnötig erklärt hat.

Fallende Ölpreise dämpfen die Inflationssorgen und können somit eine weniger straffe Geldpolitik bedeuten. Wie sich die Inflation in den USA im Oktober entwickelt hat, werden am Nachmittag anstehende Daten zeigen.

Ansonsten beschäftigt die letzte heiße Woche der Berichtssaison die Anleger. Dabei steht unter anderem die Bilanz von Infineon im Fokus. Der Halbleiterkonzern erwartet nach einem Umsatz- und Gewinnsprung ein deutlich anziehendes Wachstum im Geschäftsjahr 2026/27. Dabei profitiert das Unternehmen weiter von einer hohen Nachfrage nach Stromchips für KI-Rechenzentren. Die Aktie stieg vorbörslich auf der Handelsplattform Tradegate um ein Prozent zum Xetra-Schlusskurs vom Vortag.

Der Kalidünger- und Salzproduzent K+S schärfte seinen Ausblick für den Gewinn 2026 nach den Zahlen zum dritten Quartal nach. Für 2026 erwartet K+S nun ein operatives Ergebnis (Ebitda) von 700 bis 750 Millionen Euro, nachdem bisher 680 bis 760 Millionen Euro im Plan gestanden hatten. Die Analystenschätzung liegt in der Mitte der neuen Spanne. In den drei Monaten bis Ende September steigerte das Unternehmen den Umsatz um gut 6 Prozent, während der operative Gewinn um rund 2,4 Prozent sank. Die K+S-Papiere schnellten auf Tradegate um knapp sechs Prozent hoch.

Für die Anteilsscheine von Bayer ging es auf Tradegate um rund ein Prozent nach oben. Der Pharmakonzern darf auf dem wichtigen US-Markt den Nachfolger des vormaligen Blockbusters Xarelto zur Schlaganfallvorbeugung verkaufen. Die US-amerikanische Arzneimittelbehörde FDA ließ laut einer Mitteilung vom späten Montag das Medikament Sunharbo mit dem Wirkstoff Asundexian zur Anwendung in Kombination mit einer Thrombozytenaggregationshemmung zur Senkung des Schlaganfallrisikos zu.

Der Halbleiterhersteller Elmos profitiert weiter von einer hohen Nachfrage nach Elektronikchips. Der Umsatz stieg im dritten Quartal um gut 18 Prozent. Das um Sondereffekte bereinigte operative Ergebnis (Ebit) kletterte um gut 29 Prozent nach oben. Das Management bestätigte die Jahresziele. Die Elmos-Titel verteuerten sich auf Tradegate um knapp drei Prozent./edh/zb