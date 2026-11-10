Aktien Frankfurt Eröffnung: Dax flirtet mit Rekordhoch

FRANKFURT (dpa-AFX) - Dank weiter sinkenden Ölpreisen hat der deutsche Aktienmarkt am Dienstag an seine Vortageserholung angeknüpft. Der Dax stieg in den ersten Handelsminuten um 1,2 Prozent auf 26.580 Punkte. Damit nähert sich der Leitindex seinem Rekordhoch vom vergangenen Donnerstag bei 26.692 Punkten. Der MDax gewann am Dienstagmorgen ebenfalls 1,2 Prozent auf 31.429 Zähler. Für den Eurozone-Leitindex EuroStoxx 50 ging es um 1,1 Prozent aufwärts.

Am Freitag war der Dax deutlich zurückgefallen, weil nach dem Sieg der Demokraten bei den US-Zwischenwahlen die Bedenken hinsichtlich einer stärkeren Regulierung des KI-Sektors größer geworden waren. Die Zweifel scheinen sich inzwischen etwas zu zerstreuen. Vor allem aber helfen die weiter sinkenden Ölpreise den Aktienkursen nach oben, nachdem US-Präsident Donald Trump weitere Angriffe auf den Iran zunächst für unnötig erklärt hat./edh/zb