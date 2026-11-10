Aktien New York Schluss: Aussicht auf steigende Zinsen drückt Kurse

dpa-AFX · Uhr
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NEW YORK (dpa-AFX) - Eine höhere Teuerung als erwartet und auf steigende Zinsen deutende Aussagen von US-Notenbankern haben den US-Börsen am Dienstag fallende Kurse beschert. Allerdings konnten diese die Verluste gen Handelsende verringern. Etwas stärker abwärts ging es an der technologielastigen Nasdaq, wo der Leitindex Nasdaq 100 0,60 Prozent einbüßte und bei 27.740,80 Punkten aus dem Handel ging. Zuvor hatte sich der Index zwei Börsentage in Folge kräftig erholt.

Der Leitindex Dow Jones Industrial gab am Dienstag mit 0,30 Prozent auf 52.231,89 Zähler weniger stark nach. Im Dow sind die Tech-Giganten nicht so schwer gewichtet wie im Nasdaq 100. Der marktbreite S&P 500 schloss 0,38 Prozent niedriger bei 7.520,93 Punkten./bek/he

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