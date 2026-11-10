ANALYSE-FLASH: Berenberg senkt Gea Group auf 'Hold' - Ziel bleibt 74 Euro
dpa-AFX · Uhr
HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Berenberg hat Gea bei unverändertem Kursziel von 74 Euro von "Buy" auf "Hold" abgestuft. Dies begründete Robert-Jan van der Horst am Montagabend mit der starken Aktienkurs-Performance seit Jahresbeginn. Die Zahlen des Anlagenbauers für das dritte Quartal seien insgesamt solide ausgefallen, schrieb er./rob/edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.11.2026 / 17:38 / GMT
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