ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Boeing auf 'Buy' - Ziel 230 Dollar

NEW YORK (dpa-AFX) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Boeing nach Auslieferungen im Oktober auf "Buy" mit einem Kursziel von 230 US-Dollar belassen. Die Zahl der ausgelieferten Modelle 737 liege über der in den beiden vorhergehenden Monaten, schrieb Sheila Kahyaoglu in einer Einschätzung am Dienstag. Der Anstieg im Vergleich zum September resultiere wohl daraus, dass der Flugzeughersteller in dem Monat einige Maschinen zurückgehalten habe./rob/bek/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.11.2026 / 13:02 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.11.2026 / 13:02 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
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