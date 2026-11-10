ANALYSE-FLASH: Jefferies hebt Renault auf 'Buy' - Ziel hoch auf 34 Euro

dpa-AFX · Uhr
Mit einem Tap onvista bei Google bevorzugenonvista bei Google bevorzugen: Ein Klick zum Aktivieren

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Renault von 30 auf 34 Euro angehoben und die Aktien von "Hold" auf "Buy" hochgestuft. Für 2027 gebe es mehr gute Argumente für die Franzosen als für viele Konkurrenten, schrieb Philippe Houchois in seiner am Dienstag vorliegenden Neubewertung. Er erinnerte daran, dass sie keine direkte China-Abhängigkeit besitzen, protektionistische Maßnahmen in der EU helfen dürften, sich das E-Auto-Geschäftsmix bessere und dem gemeinsam mit dem chinesischen Hersteller Geely betriebenen Autozulieferer (Horse) Aufträge aus der Branche winken./rob/ag/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.11.2026 / 20:20 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.11.2026 / 20:20 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

Artikel teilen:
EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Renault

Das könnte dich auch interessieren

US-Elektroautobauer
Tesla stellt Produktion des Cybertrucks in Texas ein06. Nov. · Reuters
Tesla stellt Produktion des Cybertrucks in Texas ein
LBBW Produkt Basiswert-News
Im Überblick: Beliebte Aktien-/Index-Anleihen der LBBWgestern, 10:20 Uhr · Landesbank Baden-Württemberg
Im Überblick: Beliebte Aktien-/Index-Anleihen der LBBW
Weitere Artikel
Plus-Analysen
Plus
Nach dem Crash
Wie BIT Capital drei große KI-Aktien jetzt bewertetgestern, 15:55 Uhr · onvista
Plus
Pictet-Expertin über Luxus-Aktien
„Premiummarken gehen aus Schocks gestärkt hervor“gestern, 14:00 Uhr · onvista
Plus
Chartzeit Marktbericht 08.11.2026
Die Stimmung der Börsen ist am Boden - ein gutes Zeichen08. Nov. · onvista
Alle Plus-Analysen