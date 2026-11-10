ANALYSE-FLASH: Jefferies senkt Mercedes-Benz auf 'Hold' - Ziel auf 44 Euro

dpa-AFX · Uhr
Thema: E-Mobilität
Mit einem Tap onvista bei Google bevorzugenonvista bei Google bevorzugen: Ein Klick zum Aktivieren

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Mercedes-Benz von 46 auf 44 Euro gesenkt und die Aktien von "Buy" auf "Hold" abgestuft. Wie BMW bräuchten auch die Stuttgarter eine tiefgreifende Renovierung ihres Geschäftsmodells, schrieb Philippe Houchois in seiner am Dienstag vorliegenden Neubewertung im Nachgang des Quartalsberichts. Er monierte insbesondere, dass sie sich mit ihrem Liquiditätsprofil kaum noch abheben. Über den verbleibenden Rest des noch laufenden Aktienrückkaufs hinaus sieht Houchois keine Klarheit hinsichtlich einer möglichen Neuauflage./rob/ag/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.11.2026 / 20:18 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.11.2026 / 20:18 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

Artikel teilen:
EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Mercedes-Benz
Daimler Truck

Das könnte dich auch interessieren

US-Elektroautobauer
Tesla stellt Produktion des Cybertrucks in Texas ein06. Nov. · Reuters
Tesla stellt Produktion des Cybertrucks in Texas ein
Gewinnwarnung belastet Aktie
BMW-Gewinn sackt in China-Krise ab04. Nov. · dpa-AFX
BMW-Gewinn sackt in China-Krise ab
Weitere Artikel
Plus-Analysen
Plus
Nach dem Crash
Wie BIT Capital drei große KI-Aktien jetzt bewertetgestern, 15:55 Uhr · onvista
Plus
Pictet-Expertin über Luxus-Aktien
„Premiummarken gehen aus Schocks gestärkt hervor“gestern, 14:00 Uhr · onvista
Plus
Chartzeit Marktbericht 08.11.2026
Die Stimmung der Börsen ist am Boden - ein gutes Zeichen08. Nov. · onvista
Alle Plus-Analysen