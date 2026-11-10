ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Infineon auf 'Overweight'

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NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat Infineon nach Zahlen zum vierten Geschäftsquartal 2025/26 mit einem Kursziel von 96 Euro auf "Overweight" belassen. Die Prognose für Umsatz und Segmentergebnismarge 2026/27 entsprächen weitgehend den Markterwartungen oder lägen sogar leicht darüber, schrieb Sandeep Deshpande am Dienstagmorgen. Der Analyst erinnerte daran, dass Infineon mit seinen Prognosen eher vorsichtig sei. Daher ist er optimistisch. "Das Schlimmste ist überstanden, die Nachrichten waren positiv." Der Markt dürfte die Klarheit begrüßen./ck/rob/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.11.2026 / 07:41 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.11.2026 / 07:41 / GMT

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