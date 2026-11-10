ANALYSE-FLASH: JPMorgan nimmt BAT mit 'Overweight' auf - Ziel 5300 Pence

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NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat die Bewertung von British American Tobacco (BAT) beim Kursziel von 5300 Pence mit "Overweight" wieder aufgenommen. Die neuen Produktkategorien (NGP) mit rauchfreien Alternativen heizten das Wachstum der Tabakbranche an, schrieb Edward Hockin am Montag. Sie leisteten einen immer bedeutenderen Gewinnbeitrag für die Konzerne. Bei British American Tobacco sieht Hockin aktuell die attraktivste Kombination aus Wachstum und Bewertung./ag/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.11.2026 / 20:10 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.11.2026 / 00:15 / GMT

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