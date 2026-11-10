Anthropic bei Börsengang mit bis zu 1,02 Billionen bewertet

- von Echo ⁠Wang

New York, 10. Nov (Reuters) - Der Börsengang des KI-Startups Anthropic soll bis zu 64,4 Milliarden Dollar bringen. Insgesamt wird das US-Unternehmen nach Reuters-Berechnungen so mit bis zu 1,02 Billionen Dollar bewertet - anfangs war noch von bis zu zwei Milliarden die Rede. Doch zuletzt waren Zweifel aufgekommen, ob sich die zumeist schuldenfinanzierten Mega-Investitionen in Künstliche Intelligenz (KI) am ‌Ende für die Entwickler von Sprachmodellen, für die Betreiber von Rechenzentren und deren Zulieferer wirklich rechnen - zumal bei steigenden Zinsen.

Dem am Dienstag veröffentlichten Prospekt zufolge sollen 825 Millionen Aktien in einer Spanne von 70 ⁠bis 78 Dollar ⁠angeboten werden. Am Dienstag bricht das Management des für sein KI-Modell "Claude" bekannten Unternehmens zu seiner weltweiten Werbetour bei potenziellen Käufern für die Aktien auf. Der Ausgabepreis soll in der nächsten Woche festgesetzt werden. Anders als in Deutschland ist die Preisspanne bei Börsengängen in den USA nur eine Richtgröße. Der tatsächliche Preis kann auch darüber oder darunter liegen.

Die Anthropic-Emission bleibt damit voraussichtlich hinter dem bisher größten Börsengang aller Zeiten zurück: Im ‌Juni hatte Elon Musk mit seiner Raumfahrtfirma SpaceX 75 Milliarden ‌Dollar eingenommen. SpaceX war dabei mit fast 1,75 Billionen Dollar bewertet worden.

Weitere 26 Milliarden Dollar sollen dem Prospekt zufolge von Tech-Konzernen wie Alphabet (Google), Nvidia, Advanced Micro Devices, Broadcom, Micron, Microsoft und TSMC kommen, die in eine Sonderkategorie von Anthropic-Aktien ⁠zum Ausgabepreis investieren. Insgesamt könnten Anthropic und seine bestehenden Aktionäre damit 90,4 Milliarden Dollar einnehmen. Das Unternehmen ist ‌damit doppelt abhängig von den Tech-Konzernen: Firmen wie Amazon ⁠und Google stellen Anthropic Rechenkapazitäten für fast 900 Milliarden Dollar zur Verfügung.

Die Preisspanne und das Emissionsvolumen liegen leicht unterhalb der Zahlen, die durch eine Panne vorab an die Banken gegangen waren. Ein Anthropic-Mitarbeiter hatte am Montagabend (Ortszeit) - offenbar versehentlich - ein Dokument für die US-Wertpapieraufsicht SEC mit den Daten ‌für die Emission an Banken verschickt. Dort war die ⁠Preisspanne noch mit 70 bis 80 Dollar angesetzt ⁠worden. Wenig später erklärte die Firma, Einzelheiten zur Preisfestsetzung seien falsch.

Der Börsengang wird von Zweifeln am wirtschaftlichen Erfolg der Investitionen in Künstliche Intelligenz (KI) überschattet. Zahlreiche Unternehmen aus der Branche haben ihre Börsengänge verschoben oder abgesagt. Auch Anthropic muss kleinere Brötchen backen: Hatten Investoren anfangs noch eine Bewertung von zwei Billionen Dollar diskutiert, galten nach Reuters-Informationen zuletzt 1,5 Billionen schon als das Ende der Fahnenstange.

Mit Anthropic hatten sich 2021 ehemalige Mitarbeiter von OpenAI selbstständig gemacht, darunter der heutige Vorstandschef Dario Amodei und seine Schwester Daniela, die als President fungiert. In der jüngsten privaten Finanzierungsrunde war das Unternehmen mit 965 Milliarden Dollar bewertet ⁠worden. Zu den größten vorbörslichen Investoren gehören Altimeter Capital, Dragoneer, Greenoaks und Sequoia Capital.

(Geschrieben von Alexander Hübner, redigiert von Olaf Brenner. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)