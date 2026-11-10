Anthropic vor dem Börsengang: Wie Trader schon jetzt long oder short gehen können

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Anthropic gehört neben OpenAI und Google zu den wichtigsten Anbietern generativer KI. Das 2021 gegründete US-Unternehmen entwickelt die Modellfamilie Claude, die vor allem bei Unternehmenskunden und in der Softwareentwicklung stark verbreitet ist. Entsprechend schnell ist die Bewertung gestiegen: Im Juni 2026 sammelte Anthropic in einer Finanzierungsrunde 65 Milliarden US-Dollar ein, bei einer Bewertung von rund 965 Milliarden US-Dollar. Damit lag das Unternehmen erstmals vor OpenAI. Gleichzeitig reichte Anthropic vertraulich die ersten Unterlagen für einen Börsengang ein.

Ende Oktober hat das Unternehmen den Börsenprospekt (S-1) dann öffentlich bei der US-Börsenaufsicht SEC eingereicht. Geplant ist ein Listing an der Nasdaq unter dem Kürzel „ANT“. Einen Termin, eine Preisspanne oder ein Emissionsvolumen gibt es aber noch nicht. Anthropic selbst sagt, der Zeitpunkt hänge unter anderem vom Marktumfeld ab.

Die Besonderheit: Schon vor dem IPO dabei sein

Normalerweise kommen Privatanleger erst am ersten Handelstag an eine Aktie, und auch dann meist nicht zum Ausgabepreis. Die Phase davor, in der sich die Bewertung oft am stärksten bewegt, bleibt Wagniskapitalgebern und institutionellen Investoren vorbehalten. CMC Markets bietet deshalb Produkte an, mit denen Anleger schon jetzt an der Bewertungsentwicklung von Anthropic teilhaben können.

Wichtig: Basiswert ist ein Referenzindex, nicht die Aktie

Wer diese Produkte kauft, erwirbt weder Anthropic-Aktien noch Anteile am Unternehmen. Er hat also auch kein Stimmrecht und keinen Anspruch auf Dividenden. Basiswert ist der Anthropic Referenzindex. Dieser bildet die Bewertung von Anthropic vor dem Börsengang ab, zum Beispiel anhand von Finanzierungsrunden. und beruht auf den Preisen sogenannter Perpetual Contracts. Dabei handelt es sich um Derivate ohne feste Laufzeit, die auf verschiedenen Handelsplattformen gehandelt werden und die Erwartungen der Marktteilnehmer zur Bewertung von Anthropic widerspiegeln können. Der Indexstand kann daher deutlich von dem Kurs abweichen, zu dem die Aktie später an der Börse startet. Wichtig ist auch, was mit dem Index und den Produkten beim tatsächlichen Börsengang passiert. Das regeln die jeweiligen Produktbedingungen. Die vor dem IPO handelbaren Produkte von CMC Markets werden sich auch nach dem möglichen Börsengang auf den Index beziehen und nicht automatisch auf die Aktie übergehen.

Ohne Hebel: das Indexzertifikat

Wer ohne Hebel auf die Bewertung von Anthropic setzen will, kann ein Indexzertifikat (Partizipationszertifikat) auf den Referenzindex nutzen. Es bildet die Entwicklung des Index grundsätzlich eins zu eins ab: Steigt der Index um zehn Prozent, steigt auch das Zertifikat um etwa zehn Prozent. Fällt er, fällt auch das Zertifikat. Dazu kommen gegebenenfalls Kosten wie eine Managementgebühr, welche derzeit allerdings bei 0% liegt. Für Anleger, die die Entwicklung bis zum Börsengang mitnehmen wollen, ohne eine Hebelposition steuern zu müssen, ist das der einfachere Weg.

Tracker Zertifikat Anthropic Index:

ISIN DE000CMC00A2 WKN CMC00A Typ Open End Tracker Emittent CMC Markets Securities GmbH Basiswert Index Bakery Anthropic Reference Rate USD Ausgabetag 26.10.26 Bewertungstag Open ended Währung EUR

Mit Hebel: long oder short

Für Trader gibt es Hebelprodukte auf den Anthropic Referenzindex. Mit Long-Produkten setzen sie auf eine steigende Bewertung, mit Short-Produkten auf eine fallende. Gerade die Short-Seite kann interessant sein, wenn man die Bewertung für überzogen hält. Bei Bewertungen nahe der Billionen-Dollar-Marke ist das eine Frage, die am Markt durchaus diskutiert wird.

Der Hebel wirkt in beide Richtungen. Schon kleine Bewegungen des Index führen zu überproportionalen Gewinnen oder Verlusten. Je nach Produkttyp kann eine Knock-out-Schwelle erreicht werden. Dann verfällt das Produkt vorzeitig, im Extremfall mit Totalverlust.

Hier geht es zu den Long-Produkten (Kurs steigt):

Hier geht es zu den Short-Produkten (Kurs fällt):

Hinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Was die Bewertung bewegt

Bis zum Börsengang dürften vor allem diese Faktoren den Referenzindex beeinflussen:

Neuigkeiten zum IPO: Termin, Preisspanne, Nachfrage der Investoren Umsatzwachstum und Profitabilität, die durch den öffentlichen Prospekt erstmals genauer bekannt werden. Neben dem starken Wachstum stehen dort auch hohe Verluste. Der Wettbewerb mit OpenAI, Google und anderen sowie neue Modellgenerationen Die allgemeine Stimmung gegenüber KI-Werten und Tech-Aktien Regulierung, vor allem in den USA und der EU

Die Risiken

Unternehmen vor dem Börsengang sind deutlich weniger transparent als börsennotierte. Bewertungen können stark schwanken, und der Referenzindex kann im Vergleich zu einer liquiden Aktie größere Kurssprünge machen. Zudem ist nicht sicher, dass der Börsengang wie geplant stattfindet. Hinzu kommt bei allen Zertifikaten das Emittentenrisiko: Wird der Emittent zahlungsunfähig, kann das eingesetzte Kapital verloren gehen. Anleger sollten deshalb vor einer Investition die Produktbedingungen und das Basisinformationsblatt lesen.

Dies ist eine Anzeige von CMC Markets.