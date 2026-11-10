APA ots news: Konjunktur trotzt dem Energiepreisschock

dpa-AFX · Uhr
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    Wien (APA-ots) - Der Krieg im Nahen Osten belastet weltweit die  
Energiemärkte, und die 
Inflation zieht in den USA und im Euro-Raum wieder an. Die 
Notenbanken beider Wirtschaftsräume beließen die Leitzinsen im 
Oktober unverändert, nachdem sie diese im September angehoben hatten. 
Die österreichische Wirtschaft dürfte im III. Quartal 2026 gegenüber 
dem Vorquartal um 0,2% gewachsen sein. Getragen wurde die Expansion 
vom Außenbeitrag und den Dienstleistungen, während die Bauwirtschaft 
und der private Konsum schwächelten. Die Unternehmensstimmung hellte 
sich im Oktober deutlich auf, die Konsument:innen bleiben jedoch 
pessimistisch. Die Inflation lag voraussichtlich bei 3,6%. Auf dem 
Arbeitsmarkt schwächt sich der Anstieg der Arbeitslosigkeit gegenüber 
dem Vorjahr ab, die saisonbereinigte Arbeitslosenquote betrug im 
Oktober 7,7%. 

"Der Arbeitsmarkt stabilisiert sich auf schwachem Niveau: 
Saisonbereinigt sank die Zahl der Arbeitslosen im Oktober 2026 
erstmals seit Juli wieder gegenüber dem Vormonat. Kräftig steigt die 
Arbeitslosigkeit weiterhin unter Älteren und 
Langzeitbeschäftigungslosen", so der Autor des aktuellen WIFO- 
Konjunkturberichtes Stefan Schiman-Vukan. 

Das internationale Umfeld ist nach wie vor vom Krieg zwischen den 
USA, Israel und dem Iran geprägt. Angriffe auf Schiffe in der Straße 
von Hormus verteuerten Rohöl und Erdgas im Herbst erneut kräftig. 
Trotzdem expandierte die Weltwirtschaft weiter: In den USA wuchs das 
BIP deutlich, getragen vom privaten Konsum und den Investitionen in 
Künstliche Intelligenz. Im Euro-Raum erreichte das Vertrauen in der 
Industrie ein Mehrjahreshoch, und in China stützte der Export die 
Konjunktur. In Deutschland verbesserte sich das ifo-Geschäftsklima 
zuletzt zum sechsten Mal in Folge. 

Zugleich zieht die Inflation in den USA und im Euro-Raum wieder 
merklich an, was die Notenbanken im September zu Leitzinsanhebungen 
bewog. Im Oktober beließen die Federal Reserve Bank (Fed) und die 
Europäische Zentralbank (EZB) die Leitzinsen zwar unverändert, 
hielten sich aber weitere Anhebungen offen. An den Finanzmärkten sind 
die langfristigen Zinsen deutlich gestiegen, und die Zweifel am KI- 
Boom nehmen zu. 

Österreichs Wirtschaft wuchs im III. Quartal 2026 um 0,2% 
gegenüber dem Vorquartal, gegenüber dem Vorjahresquartal ergab sich 
ein Zuwachs von 0,6% (WIFO-Schnellschätzung, saison- und 
kalenderbereinigt). Die Expansion stützte sich auf den positiven 
Außenbeitrag und die Dienstleistungen. Die Investitionen stiegen nur 
geringfügig, während der private Konsum stagnierte und der 
öffentliche Konsum sowie die Bauwertschöpfung schrumpften. In der 
Herstellung von Waren setzte sich die Erholung fort. 

Die Unternehmensstimmung drehte im Oktober laut WIFO- 
Konjunkturtest erstmals seit Jänner 2026 leicht ins Positive, nachdem 
sie im April mit dem Energiepreisschock eingebrochen war. Die 
Beurteilung der Auftragsbestände verbesserte sich besonders unter den 
Sachgütererzeugern. Das Verbrauchervertrauen ist dagegen weiter 
gering. Die Inflation (laut Verbraucherpreisindex, VPI) lag im 
Oktober laut Schnellschätzung von Statistik Austria bei 3,6% 
gegenüber dem Vorjahresmonat und war damit gleich hoch wie im 
September. Die Beschäftigung stieg im Oktober leicht gegenüber dem 
Vorjahresmonat, die Zahl der Arbeitslosen nur noch geringfügig. Die 
Arbeitslosenquote lag saisonbereinigt bei 7,7%. Kräftig steigen 
Beschäftigung und Arbeitslosigkeit weiterhin unter Älteren, vor allem 
weil die schrittweise Anhebung des Pensionsantrittsalters der Frauen 
diese länger im Erwerbsleben hält. 

Abbildung 1: Arbeitslosigkeit nach Geschlecht - auf der WIFO- 
Website 

Zu den Definitionen siehe " Methodische Hinweise und Kurzglossar 
. 

Rückfragehinweis: 
   Rückfragen bitte am Dienstag, dem 10. November 2026, zwischen 9 und 
   13 Uhr, an Dr. Stefan Schiman-Vukan, MSc, Tel. (1) 798 26 01 - 234, 
   stefan.schiman-vukan@wifo.ac.at . 

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OTS0025    2026-11-10/09:00
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