AppLovin: +71 % in einer Woche – ist die KI-Aktie jetzt zu teuer?





31 Prozent Kursplus an nur einem Handelstag! AppLovin hat mit seinen neuesten Quartalszahlen ein echtes Ausrufezeichen gesetzt. Der KI-Spezialist für digitale Werbung steigerte seinen Umsatz um 55 Prozent auf 2,18 Milliarden US-Dollar und den Nettogewinn sogar um 72 Prozent auf 1,44 Milliarden US-Dollar. Besonders bemerkenswert: Mit einer bereinigten EBITDA-Marge von 84 Prozent erreicht das Unternehmen eine Profitabilität, von der viele andere Technologiekonzerne nur träumen können. Gleichzeitig übertrafen die Ergebnisse die Erwartungen der Wall Street, und auch der Ausblick auf das Schlussquartal fiel stärker aus als prognostiziert. Die Börse reagierte euphorisch – doch trotz der starken Erholung hat die Aktie eine äußerst turbulente Kursentwicklung hinter sich.





Ist AppLovin einer der spannendsten KI-Profiteure an der Wall Street – oder steckt im Aktienkurs bereits zu viel Zukunftsfantasie? Nach dem Verkauf seines Spieleportfolios setzt das Unternehmen vollständig auf sein wachsendes Werbeplattformgeschäft rund um die KI-Technologie AXON. Neue Geschäftsfelder wie E-Commerce könnten zusätzliche Wachstumschancen eröffnen, während milliardenschwere Aktienrückkäufe den Gewinn je Aktie stützen. In unserer neuen Ausgabe von „US-Aktien im Fokus“ analysieren Andreas Bernstein und Roland Jegen das Geschäftsmodell, die aktuellen Rekordzahlen, die Bewertung und die wichtigsten Risiken. Natürlich werfen wir auch einen Blick auf die Charttechnik und diskutieren, welche Kursmarken nach der jüngsten Rally entscheidend werden könnten.













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