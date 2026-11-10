Australien will Regeln für Tech-Konzerne verschärfen

(Reuters) - Nach einem Hackerangriff durch einen KI-Agenten von OpenAI auf das australische Gesundheitssystem will Australien die Regeln für Technologiekonzerne verschärfen. Unternehmen sollen künftig verpflichtet werden, Verstöße zu ‌melden, zudem würden Änderungen des Strafrechts bei schwerwiegendem Fehlverhalten geprüft, kündigte Ministerpräsident Anthony Albanese am Dienstag an. ⁠

Die Regierung ⁠werde eine KI-Aufsichtsbehörde einrichten, die Sicherheitskontrollen überwachen und bei Verstößen "erhebliche Strafen" verhängen könne, sagte Albanese. "Das Gesetz muss einer sich sehr schnell verändernden Welt voraus sein und in einigen Fällen aufholen." Das KI-System war bei ‌Recherchen zu öffentlichen Gesundheitsausgaben in das ‌Statistikportal der staatlichen Krankenversicherung Medicare eingedrungen, wie die Regierung im September mitgeteilt hatte. OpenAI erklärte, der Vorfall sei unbeabsichtigt ⁠gewesen und es gebe keine Beweise für einen Zugriff ‌auf Patientendaten.

Der Zwischenfall verschärft ⁠die Spannungen zwischen Australien und US-Technologiekonzernen. Die Regierung in Canberra hatte dem ChatGPT-Hersteller OpenAI und dem Konkurrenten Anthropic zuvor bereits Ausnahmen vom Urheberrecht für ‌das Training ihrer Modelle ⁠verweigert. Beide Unternehmen hatten jedoch ⁠im vergangenen Monat vor dem australischen Parlament erklärt, dass sie Gesetze zur Meldepflicht bei Datenpannen durch ihre KI-Systeme begrüßen würden.

Die verpflichtenden Sicherheits- und Schutzmaßnahmen für KI sollen Teil eines geplanten KI-Gesetzes werden, das die australische Regierung im kommenden Jahr ins Parlament einbringen will.