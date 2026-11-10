Auto1 findet neuen Finanzchef bei der Deutschen Börse

BERLIN (dpa-AFX) - Der Online-Gebrauchtwagenhändler Auto1 hat mit dem Manager Jörg Pietzner von der Deutschen Börse eine Nachfolge für den Posten des Finanzvorstands gefunden. Pietzner trete das Amt zu Jahresbeginn 2027 an, teilte das MDax-Unternehmen am Dienstag mit. Die Berliner hatten im September den Abgang von Christian Wallentin aus familiären Gründen bekannt gegeben. Pietzner arbeitete beim Börsenbetreiber zuletzt in leitender Funktion in Buchhaltung und Controlling. Der Manager sitzt bereits seit Juni vergangenen Jahres im Aufsichtsrat von Auto1./men/stk