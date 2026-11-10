Bayer erhält US-Zulassung für Hoffnungsträger Asundexian

Frankfurt, 10. Nov (Reuters) - ⁠Der Pharma- und Agrarkonzern Bayer hat in den USA einen wichtigen Erfolg mit seinem neuen Blutverdünner Asundexian erzielt. Die US-Arzneimittelbehörde FDA ließ das Medikament zur Vorbeugung erneuter Schlaganfälle zu, wie das Leverkusener Unternehmen mitteilte. Asundexian soll helfen, die Lücke zu schließen, die der Patentablauf des bisherigen Bestsellers Xarelto - ebenfalls ein Gerinnungshemmer - hinterlässt. Das Mittel gilt als einer der wichtigsten Wachstumstreiber für die Pharmasparte. An der ‌Börse stieg die Bayer-Aktie am Dienstag zeitweilig um zwei Prozent auf ein Jahreshoch von 57,78 Euro.

Die Zulassung stützt die von Konzernchef Bill Anderson ausgerufene Wende in der lange schwächelnden Pharmasparte. Neue Medikamente wie das Krebsmittel Nubeqa und das ⁠Nierenpräparat Kerendia fangen ⁠die Xarelto-Umsatzeinbußen bereits auf. Asundexian soll das Wachstum weiter beschleunigen. Die Patentklippe habe Bayer nun weitgehend hinter sich gelassen, sagte der US-Chef der Pharmasparte, Sebastian Guth, der Nachrichtenagentur Reuters.

Anderson hatte Asundexian bei der Vorlage der Quartalsbilanz in der vergangenen Woche als "Gamechanger bei der Behandlung von Schlaganfällen" bezeichnet. Das Mittel belege zugleich, dass der tiefgreifende Konzernumbau funktioniere. Bayer hat die Zahl der Führungskräfte radikal zusammengestrichen und setzt auf Künstliche Intelligenz (KI). Dies habe dem Konzern einen entscheidenden Zeitvorteil verschafft: Das Medikament sei ein ‌Jahr früher als geplant zur Marktreife gebracht worden.

"Wir sind jetzt auf dem Markt, ‌und unsere Konkurrenz hat noch nicht einmal Ergebnisse aus der Phase III vorliegen", hatte Anderson betont. Asundexian wird in den USA unter dem Namen Sunharbo vertrieben und ist weltweit der erste zugelassene Vertreter der neuen Wirkstoffklasse der Faktor-XIa-Hemmer. Zu den potenziellen Wettbewerbern zählen Novartis ⁠sowie ein Gemeinschaftsprojekt von Bristol Myers Squibb und Johnson & Johnson.

Trotz der Euphorie bleiben die Erwartungen an Asundexian gedämpft. Ursprünglich hatte Bayer ‌Spitzenumsätze von mehr als fünf Milliarden Euro angepeilt. Nachdem der ⁠Wirkstoff 2023 in einer Studie zur Behandlung von Patienten mit Vorhofflimmern gescheitert war, wurde diese Prognose hinfällig. Analysten von Jefferies sehen das Marktpotenzial in den USA und der EU nun bei rund zwei Milliarden Euro. Damit wäre Asundexian immer noch ein Blockbuster.

Ein Risiko für den Markterfolg könnte zudem eine Warnung der FDA sein. Die Behörde ‌wies auf ein erhöhtes Risiko für schwere Blutungen bei Patienten ⁠über 75 Jahren sowie in den ersten 90 Tagen ⁠der Behandlung hin. Da vor allem ältere Menschen von Schlaganfällen betroffen sind, könnte dies den Einsatz bremsen. Jefferies zufolge kommt das Mittel für etwa 40 Prozent der Schlaganfallpatienten infrage. Der Monatspreis liegt bei rund 748,50 Dollar. Anderson strebt eine breite Kostenübernahme durch die Gesundheitssysteme an und schloss eine Beschränkung auf den Privatmarkt aus.

In der zulassungsrelevanten Studie mit mehr als 12.000 Patienten senkte das Mittel in Kombination mit anderen Gerinnungshemmern das Risiko eines erneuten ischämischen Schlaganfalls um 26 Prozent. Allein in den USA ereignen sich jährlich knapp 800.000 Schlaganfälle. Die Wiederholungsraten seien seit 20 Jahren unverändert hoch, betonte US-Chef Guth. Bayer vertreibt das für eine dauerhafte Einnahme vorgesehene Medikament in den USA in Eigenregie. Es soll in Kürze ⁠auf den Markt kommen. In China hatte Asundexian bereits im Oktober die Zulassung erhalten.

Bericht von Patricia Weiß und Michael Erman in New York, redigiert von Ralf Banser. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).