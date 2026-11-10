New York, ⁠10. Nov (Reuters) - Die Affäre von Nvidia-Chef Jensen Huang mit einer mutmaßlichen chinesischen Spionin zieht immer weitere Kreise. Dem Nachrichtenportal "The Information" berichtete am Dienstag unter Berufung auf zwei Bekannte der Frau, dass die Liebesbeziehung ‌die Lieferung von Chips im Wert von 7,5 Milliarden Dollar an chinesische Firmen ermöglicht habe, wodurch US-Exportbeschränkungen umgangen worden seien. Im ⁠Zentrum des ⁠Netzwerks soll Alice Huang stehen, die trotz gleicher Nachnamen nicht mit dem Nvidia-Chef verwandt ist.

Sie hat dem Bericht zufolge mit ihrem Mann und ihrer Schwester ein Firmengeflecht in China und Singapur aufgebaut, um an die begehrten Nvidia-Chips zu kommen. Eine zentrale ‌Rolle spiele dabei die erst im Juni ‌2023 gegründete Firma Shanghai Century Litong. Diese habe innerhalb weniger Monate von Nvidia den Status eines bevorzugten Partners erhalten und sich so vorrangigen ⁠Zugang zu den Chips gesichert. Auf diesem Weg sollen rund 240.000 ‌der leistungsstarken H100-, H200-Chips sowie ⁠einige A100-Chips nach China gelangt sein. Nvidia war für eine Stellungnahme zunächst nicht zu erreichen.

Die Enthüllungen verleihen den bereits laufenden Ermittlungen neue Brisanz. Die US-Bundespolizei FBI untersucht die Angelegenheit, ‌und auch der Nvidia-Verwaltungsrat hat ⁠eine interne Untersuchung eingeleitet. Dabei ⁠geht es um die Frage, ob der 63-jährige Huang Ziel einer ausländischen Geheimdienstoperation wurde. Huang hatte gegenüber Mitarbeitern eheliche Untreue eingeräumt, ohne Details zu nennen. Die Nvidia-Aktie schloss am Montag mit einem Minus von mehr als vier Prozent. Nvidia ist in den vergangenen Jahren zum führenden Anbieter von Hochleistungschips für Künstliche Intelligenz (KI) aufgestiegen.

Bericht von Anhata Rooprai in Bangalore, geschrieben von Anneli ⁠Palmen, redigiert von Olaf Brenner. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).