Betriebsrat: VW-Werk Zwickau behält den ID.3 länger

dpa-AFX · Uhr
Thema: E-Mobilität
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ZWICKAU (dpa-AFX) - Die Modellpalette des Zwickauer Volkswagen -Werkes bleibt nach Betriebsratsangaben vorerst breiter als bislang vorgesehen. Der ID.3 werde bis auf die GTI-Variante 2027 exklusiv in Zwickau gebaut, sagte Vize-Konzernbetriebsratsvorsitzender Jürgen Mahnkopf bei einem Auto-Kongress in Zwickau. Eigentlich sollte die Produktion des ID.3 auch in Wolfsburg hochgefahren und im Laufe des kommenden Jahres von Zwickau komplett ins Stammwerk verlagert werden. Laut Mahnkopf wird stattdessen vorerst nur der ID.3 GTI in Wolfsburg gebaut.

Mahnkopfs Angaben zufolge werden mit der Verlagerung sinkende Volumina beim Audi Q4 e-tron kompensiert, der ebenfalls in Zwickau gebaut wird. Vor einem Jahr war bereits bekanntgegeben worden, dass auch das Modell Cupra Born weiterhin exklusiv in Sachsen gebaut wird.

Das Zwickauer VW -Werk ist komplett auf Elektroautos ausgerichtet und war bei dem Autobauer Pionier in Sachen E-Mobilität. Allerdings ist die Zukunft des Standortes unklar, weil es nach Unternehmensangaben in den 2030er Jahren für das Werk aktuell keine wettbewerbsfähige Belegung gibt. Derzeit arbeiten rund 8.000 Menschen an dem Standort./hum/DP/he

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