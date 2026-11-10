Boom bei KI-Produkten befeuert Chinas Exporte - Hoher Handelsüberschuss

Peking, 10. ⁠Nov (Reuters) - Der Boom bei Produkten für Künstliche Intelligenz (KI) hat Chinas Exporte im Oktober weiter angetrieben. Die Ausfuhren stiegen zum Vorjahresmonat um 35,2 Prozent, wie die Zollbehörde am Dienstag mitteilte. Ökonomen hatten mit einem Anstieg von 33,5 Prozent gerechnet. In den ersten zehn Monaten kletterte Chinas Handelsüberschuss über ‌die Marke von einer Billion Dollar - und damit einen Monat früher als im vergangenen Jahr. Angetrieben wurde dies von einem weltweiten KI-Boom, der die Nachfrage nach chinesischen Hightech-Produkten ⁠beflügelte.

SPANNUNGEN MIT HANDELSPARTNERN ⁠DÜRFTEN ZUNEHMEN

Die Daten wurden kurz vor dem Asien-Pazifik-Gipfel (Apec) in der kommenden Woche in Shenzhen veröffentlicht. Dort wird ein Treffen von Chinas Präsident Xi Jinping und US-Präsident Donald Trump erwartet, bei dem die Handelsbeziehungen im Mittelpunkt stehen dürften. Die Export-Zahlen unterstreichen die wachsende Abhängigkeit Chinas von der Auslandsnachfrage, um die von einem schwachen Konsum und einer anhaltenden Immobilienkrise belastete ‌Wirtschaft zu stützen. Analysten warnen jedoch, dass dies China anfälliger ‌für Protektionismus machen könnte.

Der steigende Überschuss dürfte auch die Spannungen mit der Europäischen Union anheizen. Hier hatten Politiker zuletzt weitere Handelsbeschränkungen gefordert, nachdem die EU mit der Regierung in Peking eine Begrenzung ⁠der chinesischen Exporte von Hybridfahrzeugen vereinbart hatte. Der Handelsüberschuss mit der EU lag im Oktober ‌bei 33,4 Milliarden Dollar. Das Plus im Geschäft ⁠mit den USA verringerte sich leicht auf 32,71 Milliarden Dollar, bleibt aber ein Grund für Spannungen zwischen den beiden größten Volkswirtschaften der Welt. Beide Seiten hatten jüngst eine Art Waffenstillstand im Zoll- und Handelsstreit formell um zwei Monate verlängert.

SCHWACHE ‌BINNENNACHFRAGE ALS SORGENKIND

"Das Risiko zusätzlicher Zölle und anderer ⁠Handelshemmnisse wird 2027 hoch bleiben", sagte Joe ⁠Peissel, Analyst bei Trivium China. Die Importe legten derweil im Oktober sogar um 41,6 Prozent zu und übertrafen damit ebenfalls die Erwartungen von Analysten.

Sorgen bereitet der Regierung in Peking die anhaltende Kaufzurückhaltung der Verbraucherinnen und Verbraucher. Die schwache Inlandsnachfrage zwingt etwa chinesische Autohersteller dazu, verstärkt im Ausland nach Käufern zu suchen. Branchenbeobachter erwarten jedoch, dass die KI-bezogene Nachfrage robust bleiben wird. Die Exporte von Halbleitern stiegen in den ersten zehn Monaten um 111,1 Prozent, die von Hightech-Produkten insgesamt um 47,9 Prozent.

(Bericht von Yukun Zhang, Ryan Woo ⁠und Sam Li, geschrieben von Klaus Lauer und Esther Blank, redigiert von Kerstin Dörr. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)